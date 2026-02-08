  1. Clients Privés
Serie A Buteur et vainqueur, l’horizon est bleu pour Akanji à l’Inter

ATS

8.2.2026 - 19:56

Manuel Akanji a inscrit son premier but en Serie A. Le défenseur suisse a marqué lors du succès 5-0 de l'Inter Milan à Sassuolo. Les nerazzurri sont en tête du classement.

Keystone-SDA

08.02.2026, 19:56

08.02.2026, 20:49

Yann Sommer a signé un nouveau blanchissage dans la cage de l'Inter, qui a fait la décision grâce à Bisseck (11e), Thuram (28e), Martinez (50e), Akanji (54e) et Henrique (88e). Pour Sassuolo, Ulisses Garcia est entré à la 70e pour sa première apparition depuis son prêt en provenance de Marseille.

Solide leader, l'Inter Milan compte huit points d'avance sur l'AC Milan. Les rossoneri ont toutefois joué un match de moins. Naples complète le podium provisoire avec neuf longueurs de retard.

