Serie A «Échec du projet» : Milan - Côme n'aura pas lieu en Australie

ATS

22.12.2025 - 17:38

Le match de championnat italien entre le Milan AC et Côme n'aura pas lieu à Perth, en Australie, comme prévu. C'est ce qu'ont décidé lundi d'un commun accord la Serie A et les autorités australiennes.

Keystone-SDA

22.12.2025, 17:38

22.12.2025, 17:49

Les parties impliquées ont expliqué que cette annulation est due à des contraintes financières liées aux conditions imposées par la fédération asiatique de football. Le match de la 24e journée du championnat aura donc lieu le 8 février pendant les Jeux olympiques sur sol italien.

«Nous regrettons l'échec de ce projet et sommes fermement convaincus qu'il s'agit d'une occasion manquée pour la promotion internationale du football italien», a commenté Ezio Simonelli, le président de la Serie A. L'idée a suscité des critiques parmi les supporters. En octobre, le projet de la Ligue espagnole de faire jouer le match de championnat entre le FC Barcelone et Villarreal à Miami avait déjà été rejeté.

Tensions en Serie A. Adrien Rabiot taclé : «Il devrait respecter l'argent qu'il gagne»

Tensions en Serie AAdrien Rabiot taclé : «Il devrait respecter l'argent qu'il gagne»

«Je ne comprends pas...». Mike Maignan tacle à son tour la délocalisation de Milan-Côme

«Je ne comprends pas...»Mike Maignan tacle à son tour la délocalisation de Milan-Côme

