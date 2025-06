L'ex-entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, a rejeté mardi les critiques concernant la manière dont il a décidé de rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal.

La lourde défaite en finale de la Ligue des champions a laissé des traces chez Simone Inzaghi. IMAGO/Insidefoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le technicien italien prendra les rênes de son nouveau club pour la première fois mercredi, à l'occasion d'une rencontre face au Real Madrid dans le cadre de la Coupe du monde des clubs à Miami.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Inzaghi a été une nouvelle fois interrogé sur les circonstances de son départ et sur l'influence supposée que celui-ci aurait pu avoir sur le résultat de la finale de la Ligue des champions perdue sur le score cinglant de 5-0 contre le Paris Saint-Germain.

«Aujourd'hui, comme cela a souvent été le cas au cours de mes quatre années à l'Inter, j'ai tout entendu et tout écouté», a déclaré l'entraîneur, qui également perdu une finale de C1 avec le club milanais contre Manchester City en 2023 (1-0).

«Si c'est le prix à payer pour mes quatre années à l'Inter, je suis heureux de le payer, mais ce n'est rien comparé au bien que j'ai reçu de tout le monde. Je parle de l'Inter, des supporters, des dirigeants, des joueurs et de l'Inter», a-t-il ajouté.

«Séparer nos chemins pour le bien de l’Inter»

«Je sais que cela va me manquer, que tout va me manquer, même cela. Même les accusations les plus injustes qui ont été lancées au cours des quatre dernières années. Mais j'ai été très heureux, j'ai tout donné et j'ai travaillé en étroite collaboration avec le club et les dirigeants. Bref, je pense qu'eux aussi, pour le bien de l'Inter, étaient convaincus que la bonne chose à faire était de séparer nos chemins, avec beaucoup de douleur de la part de tout le monde», a-t-il expliqué.

Inzaghi a défendu son choix de passer d'un club européen de premier plan à la lucrative Pro League saoudienne, où selon plusieurs médias il toucherait un salaire de 26 millions d'euros par saison. «J'ai accepté le défi et je suis sorti de ma zone de confort après plusieurs années à l'Inter. Je veux changer ma façon de penser, mon style de jeu et essayer de nouvelles choses», a-t-il indiqué. «Il n'y avait pas d'autre équipe que je voulais entraîner. J'ai donc choisi Al Hilal», a affirmé le coach de 49 ans.

«La décision a été prise, mais elle n'a pas été signée avant la finale, simplement parce que, par respect, il nous a demandé d'attendre, ce qui est tout à fait normal», a révélé à la BBC mardi l'Espagnol Esteve Calzada, directeur général d'Al-Hilal.