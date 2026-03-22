L'Inter Milan, leader du Championnat d'Italie, a concédé le nul en fin de match sur la pelouse de la Fiorentina (1-1), dimanche, ce qui permet à son dauphin, l'AC Milan, de se rapprocher à six points après la 30e journée.

L'Inter Milan de Yann Sommer, leader du Championnat d'Italie, a concédé le nul en fin de match sur la pelouse de la Fiorentina (1-1). IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le club lombard, qui compte 69 points à huit journées de la fin, enchaîne un quatrième match sans victoire, le 3e en championnat après une défaite chez les Rossoneri (1-0) et un nul contre l'Atalanta Bergame (1-1).

Les Interistes n'ont pas eu besoin de plus de 39 secondes pour trouver la faille contre la Fio, 16e de Serie A avec seulement deux points d'avance sur la zone rouge. Nicolo Barella a déposé un centre parfait pour la tête croisée de Pio Esposito (1e), qui a manqué le doublé sur sa frappe croisée frôlant le poteau de David De Gea.

Mais l'Inter n'a pas réussi à se mettre à l'abri et c'est même la Fiorentina qui a multiplié les tirs (16 contre 12) et a fini par être récompensée dans le dernier quart d'heure.

Six minutes après avoir forcé Yann Sommer à la parade, l'ancien Parisien Cher Ndour a poussé dans le but vide le ballon repoussé par le gardien suisse sur la frappe d'Albert Gudmundsson (77e) et offert un point précieux aux siens dans la lutte pour le maintien.

Côme enchaîne

Un peu plus tôt, Côme, équipe surprise de la saison s'est facilement imposé à domicile contre Pise 5 à 0, signant un cinquième succès d'affilée qui conforte sa quatrième place au classement.

Les hommes de Cesc Fabregas (57 pts) reprennent leurs distances avec la Juventus (5e, 54 pts), piégée samedi par Sassuolo (1-1), et se rapprochent d'une qualification européenne, ce qui serait une première dans l'histoire du club.

Dominateurs, les Lombards ont fait souffrir la nouvelle lanterne rouge de la Serie A. Ils se sont rendu le match facile en ouvrant le score dès la 7e minute par Assane Diao. L'ailier s'est ensuite mué en passeur sur le but du break inscrit par Anastasios Douvikas (29e).

Les Comasques ont encore appuyé sur l'accélérateur dès le retour des vestiaires, avec des buts de Martin Baturina (48e), de la pépite argentine Nico Paz (75e) et de son compatriote Maximo Perrone (81e).

L'Atalanta (7e) et l'AS Rome (6e) ont tous les deux gagné à domicile sur la plus petite marge (1-0) respectivement contre les relégables Hellas Vérone et Lecce, tandis qu'un doublé de Kenneth Taylor a offert la victoire à la Lazio à Bologne (2-0).