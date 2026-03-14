Une semaine après sa défaite lors du derby contre l'AC Milan, l'Inter Milan a connu un nouveau revers en Serie A. Menant au score, le leader a dû se contenter d'un match nul 1-1 à domicile face à l'Atalanta Bergame.

🖤💙 | L’Atalanta égalise face à l’Inter… qui peut de nouveau perdre des points importants !



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Agence France-Presse, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Avec les Suisses Yann Sommer et Manuel Akanji dans le onze de départ, Francesco Esposito a donné l'avantage à l'Inter à la 26e. À la 82e, peu après le remplacement d'Akanji, Nikola Krstovic a permis aux visiteurs de sauver un point dans ce duel lombard.

Jusque-là, l'Inter, toujours privé de son capitaine et buteur Lautaro Martinez, blessé, dominait son sujet face à un adversaire qui restait sur une déroute à domicile en huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich (6-1). Mais les Nerazzurri n'ont pas réussi à se mettre à l'abri.

Face à la Lazio Rome, les Rossoneri, qui a compté jusqu'à dix points de retard, auront ainsi l'occasion dimanche de réduire l'écart à cinq points avec le leader. Après son élimination en seizièmes de finale de la Ligue des champions, l'Inter a encore deux chances de remporter un titre cette saison: en championnat et en Coupe d'Italie, où l'équipe de l'entraîneur Christian Chivu est en demi-finale.