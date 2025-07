L'international français Theo Hernandez, qui a rejoint le club saoudien d'Al-Hilal jeudi, a fait ses adieux aux supporters de l'AC Milan dans un message où il a critiqué les dirigeants actuels du club italien.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Après six années passées dans ce club, l'heure est venue de dire au revoir (...) Je m'en vais après avoir vécu des moments inoubliables comme le titre de champion (en 2022) et la victoire en Supercoupe d'Italie» en 2025, a-t-il écrit jeudi soir sur ses réseaux sociaux.

«La décision de partir n'a pas été facile à prendre, j'ai toujours su où je voulais être et le Milan a toujours été ma priorité, mais malheureusement, tout ne dépend pas toujours de soi», a poursuivi l'arrière gauche.

«La direction qu'a prise le club et certaines de ses décisions récentes ne respectent pas les valeurs qui m'avaient amené à le rejoindre», a-t-il regretté en légende de photos le montrant notamment avec l'ancien directeur technique Paolo Maldini, limogé en 2023, le seul dirigeant qu'il a remercié nommément «pour sa vision et son leadership».

Colère des tifosi

Arrivé en 2019 en Lombardie, Hernandez, 27 ans, a disputé 262 matches (34 buts), toutes compétitions confondues sous le maillot rossonero. Il a remporté le titre de champion d'Italie 2022 et a gagné ses galons d'international français avec ses prestations en Serie A. Mais il sort d'une saison 2024-25 particulièrement décevante durant laquelle il a même été relégué sur le banc des remplaçants.

Contrôlé depuis 2022 par RedBird, l'AC Milan, 8e du dernier championnat d'Italie, a depuis connu quatre entraîneurs différents, Stefano Pioli, Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao et depuis peu Massimiliano Allegri. Ses tifosi sont très remontés contre leur propriétaire américain Gerry Cardinale et son conseiller spécial Zlatan Ibrahimovic et considèrent que leur rôle et leurs décisions sont pour beaucoup responsables des déconvenues de l'équipe.