L'Inter Milan, avec Yann Sommer, est repassé en tête du Championnat d'Italie après sa victoire à domicile face à Frosinone (2-0) grâce notamment à un coup de génie de Federico Dimarco, dimanche.

Inter – Frosinone 2-0 Serie A, 12ème journée, Saison 23/24 12.11.2023

Dépassé par la Juventus Turin, victorieuse la veille de Cagliari (2-1), l'Inter a repris les commandes de la Serie A en signant sa quatrième victoire consécutive, la dixième en douze journées. L'équipe de Simone Inzaghi, qui a assuré sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions mercredi en s'imposant à Salzbourg (1-0), a ouvert la marque à la 43e min grâce à Dimarco.

Parti en contre et complètement excentré sur le flanc gauche, l'international italien, qui a porté le maillot du FC Sion lors de la saison 2017/2018, a surpris le gardien de Frosinone Stefano Turati, loin de sa ligne, avec une ogive de 56 mètres (!) passée juste sous la transversale. Un but sensationnel qui a fait lever les foules et ébahi Yann Sommer, choqué, les mains sur sa tête.

Au retour de vestiaires, les «Nerazzurri» ont doublé la mise après un slalom dans la surface de réparation de Marcus Thuram, stoppé par une faute. Hakan Calhanoglu, infaillible dans cet exercice, a transformé le penalty, son quatrième cette saison en championnat (48e).

Avec 31 points, l'Inter devance de deux unités la Juventus, la seule équipe à suivre son rythme infernal. Derrière, le trou est fait : l'AC Milan, tenu en échec à Lecce (2-2) samedi, accuse huit points de retard, et le champion en titre Naples, au bord d'une crise majeure après sa défaite à domicile contre Empoli (1-0) dimanche, est déjà relégué à dix longueurs.

Après la trêve internationale, la Juventus reçoit l'Inter le 26 novembre pour un «derby d'Italie» aux allures de finale aller pour le titre.

AFP