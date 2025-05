Le gardien de but espagnol de Côme, Pepe Reina, va disputer vendredi contre l'Inter Milan en ouverture de la 38e et dernière journée du Championnat d'Italie le dernier match de sa carrière, à 42 ans.

IMAGO/Insidefoto

Formé au FC Barcelone, Pepe Reina a évolué durant sa carrière dans les quatre principaux championnats européens, avec un passage marquant à Liverpool, où il a remporté la Coupe d'Angleterre en 2006 et disputé, et perdu, la finale de la Ligue des champions 2007.

Il est également brièvement passé par le Bayern Munich (2014-15) et a joué dans quatre clubs italiens, Naples de 2013 à 2014 et de 2015 à 2018, l'AC Milan de 2018 à 2020, la Lazio Rome de 2020 à 2022 et à Côme depuis 2024.