L'Inter et l'AC Milan ont officiellement lancé leur projet d'un nouveau stade. Celui-ci sera construit à côté de l'emblématique San Siro qu'ils partagent depuis très longtemps.

L'Inter et l'AC Milan jouent actuellement dans l’emblématique San Siro. IMAGO/SOPA Images

AFP Nicolas Larchevêque

«Les documents de l'étude de faisabilité pour la construction d'un nouveau stade à San Siro et pour la restructuration des espaces autour ont été soumis à la municipalité de Milan», ont indiqué l'Inter et l'AC Milan dans un communiqué commun. «Dans les mois à venir, les deux clubs vont entamer des discussions avec les autorités locales à propos de leur projet, avec l'objectif de procéder à l'acquisition (des terrains et du stade actuel) d'ici à juillet 2025», poursuit le texte.

San Siro, qui peut accueillir 75'000 spectateurs, a été construit dans les années 1920, puis rafraîchi plusieurs fois. Malgré sa rénovation pour le Mondial 1990, l'enceinte a fait son temps et n'est plus adaptée aux besoins des spectateurs comme des clubs qui veulent accroître leurs recettes tirées de l'exploitation des stades.

Selon le site spécialisé Calcio e Finanza, le nouveau San Siro aurait une capacité de 71'000 places et sa construction coûterait 1,5 milliard d'euros. L'AC Milan et l'Inter devront également débourser 200 millions d'euros pour acquérir l'actuel San Siro qui sera partiellement démoli pour laisser place notamment à des terrains de sport.