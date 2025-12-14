Malgré son nul à domicile face à Sassuolo (2-2), l'AC Milan est passé dimanche seul en tête du Championnat d'Italie après la défaite de Naples à Udine (1-0) dans l'après-midi.

Milan a capitalisé sur la défaite de Naples pour prendre les commandes de la Seria A. EPA

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Coleader de la Serie A avec le Napoli avant cette 15e journée, le Milan a pris les commandes du classement avec 32 points, soit un de plus que le champion en titre, méconnaissable face à l'Udinese.

Mais l'Inter (3e, 30 pts) peut encore réaliser la bonne opération du week-end et doubler ses deux rivaux, en cas de succès sur le terrain du Genoa en fin d'après-midi (18h00).

L'expérimenté Massimiliano Allegri a peut-être vu juste.

«On peut penser qu'on a perdu deux points, je pense moi qu'on a gagné un point qui pourrait être important», a analysé l'entraîneur de l'AC Milan sur la plateforme DAZN après le nul de son équipe à San Siro.

Menés 1 à 0 dès la 13e minute, les Rossoneri ont égalisé puis pris l'avantage grâce à un doublé de Davide Bartesaghi (34e, 47e).

Le défenseur de 19 ans qui n'avait jamais encore marqué en Serie A est par la même occasion rentré dans la glorieuse histoire de son club: jamais un défenseur aussi jeune n'avait inscrit un doublé sous le maillot rossonero et il faut remonter à l'illustre Paolo Maldini pour trouver un défenseur buteur plus jeune.

«Pas brillant»

Mais cela n'a pas suffi pour l'AC Milan, dont deux ont été annulés sur décision arbitrale.

Les joueurs d'Allegri se sont fait surprendre par le Français Armand Laurienté qui a égalisé à la 77e minute au terme d'une belle combinaison. Ils auraient pu perdre encore plus gros sans un arrêt de Mike Maignan devant le même Laurienté (88e).

«Il faut qu'on s'améliore encore, car on encaisse trop de buts (...) Mais on est dans les quatre premiers, c'est notre objectif de début de saison», a rappelé Allegri.

L'AC Milan, ainsi que l'Inter, Bologne et Naples, seront dispensés de championnat le week-end prochain, car ils disputeront la Supercoupe d'Italie à Ryad en Arabie saoudite, du 18 au 22 décembre.

Comme l'AC Milan, le Napoli restait sur trois victoires de suite en championnat, mais sur le terrain de l'Udinese, il n'a jamais été en mesure d'enchaîner un quatrième succès de suite.

L'équipe d'Antonio Conte, fatiguée comme l'avait annoncé son entraîneur la semaine dernière déjà, a été dominée par l'Udinese qui, après deux buts annulés, a fini par concrétiser sa domination par le Néerlandais Jurgen Ekkelenkamp (73e).

Il a fallu attendre le final pour que Naples, décimé par les blessures, pointe le bout de son nez, mais Rasmus Hojlund a manqué de peu le cadre (88e), tout comme Lorenzo Lucca (90e+4).

Le Napoli, battu mercredi par le Benfica (2-0) à Lisbonne, a dû mal à digérer les soirées de Ligue des champions: pour la cinquième fois cette saison, il s'est incliné quelques jours plus tard en championnat.

«On a souffert contre une équipe très physique, on a manqué de fraîcheur et on n'a pas été brillant», a admis le capitaine Giovanni Di Lorenzo.