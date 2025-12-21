Il a fallu attendre la 16e journée pour que la Fiorentina remporte son première match de la saison en Championnat d'Italie, mais la lanterne rouge a fait les choses en grand dimanche en écrasant l'Udinese 5 à 1.

Grâce à deux réussites de Kean (à gauche), la Fiorentina a remporté son première match de la saison en Championnat d'Italie. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Après six nuls et neuf défaites, un entraîneur limogé, un autre sur la sellette, la Viola, qui fêtera la saison prochaine ses 100 ans, finit l'année à domicile sur une bonne note.

Les Toscans ont bien été aidés par l'exclusion dès la huitième minute du gardien de but de l'Udinese Maduka Okoye pour avoir violemment stoppé hors de sa surface Moise Kean.

La Fiorentina a pris l'avantage à la 21e minute et ajouté deux autres buts avant la pause. Avec un doublé (56e, 68e), Kean, muet depuis octobre, a mis définitivement KO l'Udinese (11e, 21 pts) qui restait pourtant sur une victoire face au champion en titre, Naples (1-0).

Malgré ce succès, le premier après une disette de 210 jours (3-2 déjà contre l'Udinese) la Fiorentina est loin d'être tirée d'affaire, puisqu'elle reste dernière (9 pts) à cinq points de la 17e place, synonyme de maintien.

Le constat vaut pour son entraîneur Paolo Vanoli, qui a remplacé Stefano Pioli début novembre: en cas de défaite, il aurait été limogé et il va rester sous pression malgré cette victoire, comme le lui ont rappelé les ultras de la Curva Fiesole qui, après avoir fait la grève des encouragements, ont sifflé leur équipe à sa sortie du terrain. Comme c'est le cas depuis deux semaines, ni Vanoli ni ses joueurs ne se sont présentés devant la presse à l'issue de la rencontre.

Gardien exclu

Parmi les autres matches disputés ce dimanche d'une 16e journée limitée à six rencontres en raison de la Supercoupe d'Italie qui a mobilisé l'Inter, l'AC Milan, Naples et Bologne en Arabie saoudite, le Torino s'est imposé à Sassuolo (1-0) pour se replacer à la 13e place. Comme l'Udinese, le Genoa a été réduit à dix après l'exclusion de son gardien de but Nicola Leali après seulement trois minutes de jeu !

L'Atalanta a attendu le temps additionnel pour en profiter et s'imposer pour bondir à la 9e place (22 pts), tandis que le Genoa est coincé à la 17e place.