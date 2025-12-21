  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A Vaincue par Lausanne jeudi, la Fiorentina gagne enfin en championnat

Gregoire Galley

21.12.2025

Il a fallu attendre la 16e journée pour que la Fiorentina remporte son première match de la saison en Championnat d'Italie, mais la lanterne rouge a fait les choses en grand dimanche en écrasant l'Udinese 5 à 1.

Grâce à deux réussites de Kean (à gauche), la Fiorentina a remporté son première match de la saison en Championnat d'Italie.
Grâce à deux réussites de Kean (à gauche), la Fiorentina a remporté son première match de la saison en Championnat d'Italie.
ats

Agence France-Presse

21.12.2025, 22:57

Après six nuls et neuf défaites, un entraîneur limogé, un autre sur la sellette, la Viola, qui fêtera la saison prochaine ses 100 ans, finit l'année à domicile sur une bonne note.

Les Toscans ont bien été aidés par l'exclusion dès la huitième minute du gardien de but de l'Udinese Maduka Okoye pour avoir violemment stoppé hors de sa surface Moise Kean.

La Fiorentina a pris l'avantage à la 21e minute et ajouté deux autres buts avant la pause. Avec un doublé (56e, 68e), Kean, muet depuis octobre, a mis définitivement KO l'Udinese (11e, 21 pts) qui restait pourtant sur une victoire face au champion en titre, Naples (1-0).

Malgré ce succès, le premier après une disette de 210 jours (3-2 déjà contre l'Udinese) la Fiorentina est loin d'être tirée d'affaire, puisqu'elle reste dernière (9 pts) à cinq points de la 17e place, synonyme de maintien.

Le constat vaut pour son entraîneur Paolo Vanoli, qui a remplacé Stefano Pioli début novembre: en cas de défaite, il aurait été limogé et il va rester sous pression malgré cette victoire, comme le lui ont rappelé les ultras de la Curva Fiesole qui, après avoir fait la grève des encouragements, ont sifflé leur équipe à sa sortie du terrain. Comme c'est le cas depuis deux semaines, ni Vanoli ni ses joueurs ne se sont présentés devant la presse à l'issue de la rencontre.

Conference League. Souverain, Lausanne s’offre un succès retentissant !

Conference LeagueSouverain, Lausanne s’offre un succès retentissant !

Gardien exclu

Parmi les autres matches disputés ce dimanche d'une 16e journée limitée à six rencontres en raison de la Supercoupe d'Italie qui a mobilisé l'Inter, l'AC Milan, Naples et Bologne en Arabie saoudite, le Torino s'est imposé à Sassuolo (1-0) pour se replacer à la 13e place. Comme l'Udinese, le Genoa a été réduit à dix après l'exclusion de son gardien de but Nicola Leali après seulement trois minutes de jeu !

L'Atalanta a attendu le temps additionnel pour en profiter et s'imposer pour bondir à la 9e place (22 pts), tandis que le Genoa est coincé à la 17e place.

Les plus lus

Il y a dix ans : le quadruple meurtre qui a ébranlé la Suisse
Sous l’impulsion de son PDG, Migros se restructure en profondeur
Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
But somptueux ! Le Maroc remporte le match d'ouverture
En Valais, un élan solidaire qui rayonne pendant les Fêtes