L'AC Milan a renversé Bologne (3-1) vendredi lors de la 36e journée de Serie A. Les deux équipes se retrouveront mercredi soir prochain à Rome en finale de la Coupe d'Italie.

L'AC Milan renverse Bologne. AP

Keystone-SDA ATS

Bologne – qui évoluait avec Remo Freuler (titulaire) et Michel Aebischer (entré à la 61e) mais sans son troisième international suisse Dan Ndoye (blessé à une cuisse) – a pourtant pris l'avantage sur une réussite de Riccardo Osolini à la 49e. Mais l'AC Milan a retourné la table grâce à un doublé de Santiago Gimenez (73e et 92e) et à un but de Christian Pulisic (79e).