Vincenzo Italiano a résilié jeudi son contrat d'entraîneur avec Bologne après deux saisons. La presse italienne le présente comme l'un des favoris pour succéder à Antonio Conte à Naples.

🚨🔴🔵 Vincenzo Italiano leaves Bologna head coach job with immediate effect. 👋🏼 pic.twitter.com/G4YhdcfaDK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Keystone-SDA ATS

«Bologne annonce être parvenu à un accord avec Vincenzo Italiano pour la résiliation par commun accord de son contrat. Italiano a informé le club qu'il considérait son cycle à Bologne comme terminé, après deux saisons marquées par d'excellents résultats, indépendamment de toute perspective professionnelle future», a indiqué le club de l'international suisse Remo Freuler, qui vient de terminer huitième de Serie A.

Sous la conduite d'Italiano, passé notamment par la Fiorentina (2021-24), Bologne a remporté la Coupe d'Italie 2025, son premier trophée depuis 1974. Le club d'Emilie-Romagne a atteint cette saison les quarts de finale de la Ligue Europa où il a chuté face au futur vainqueur, Aston Villa.

Concurrence avec Allegri

Selon la presse italienne, Italiano est en concurrence avec Massimiliano Allegri pour prendre les commandes de Naples, champion d'Italie 2025 et vice-champion d'Italie 2026, en quête d'un successeur à Conte, parti après deux saisons.

Quatre clubs de Serie A au minimum vont changer d'entraîneur: Bologne donc, l'AC Milan qui a limogé Allegri après avoir manqué sa qualification pour la Ligue des champions lors de la dernière journée, Naples et la Lazio Rome après le départ de Maurizio Sarri mercredi. Sarri est lui annoncé à l'Atalanta Bergame.