Yann Sommer à nouveau sous le feu des critiques en Italie

L'Inter a perdu dimanche le derby face à Milan (1-0) et a cédé sa place de leader en championnat. Les médias ont rapidement désigné un bouc émissaire : Yann Sommer. Le match de Ligue des champions mercredi contre l'Atlético sonne désormais comme un test pour le portier suisse.

Inter Milan : Yann Sommer critiqué après le derby 25.11.2025

Dimanche soir, Derby della Madonnina, 54e minute. Alexis Saelemaekers, joueur de l’AC Milan, se lance à l'attaque et tente sa chance à 20 mètres. Yann Sommer repousse le ballon, mais celui-ci retombe dans les pieds de Christian Pulisic, qui le pousse au fond des filets. Milan mène 1-0 et le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final.

Sommer aurait-il dû faire mieux sur cette action ? «De tels tirs sont compliqués parce qu'on ne peut pas les repousser loin, car ils ne viennent pas vite. Il faut avoir de la force pour les repousser», a tenté d’expliquer le gardien suisse de 36 ans, défendu par la légende italienne Gianluigi Buffon, sur «DAZN».

La presse italienne s’est montrée beaucoup moins indulgente envers le portier bâlois. L'avis général est que Sommer aurait dû mieux réagir dans cette action décisive. Le «Corriere della Sera», par exemple, parle d'une «grave erreur». Cependant, l'attention ne se porte pas uniquement sur le but encaissé dimanche, mais sur la performance globale de l'ancien gardien de l'équipe de Suisse tout au long de la saison.

Sommer, un point faible ?

«Sommer, nous avons un problème», titre la «Gazzetta dello Sport» qui écrit : «Le gardien numéro un des Nerazzurri a commis plusieurs erreurs cette année». Celle contre le Milan n'en serait qu'une de plus sur une longue liste. «Contre la Juve (défaite 3-4), il y en a eu au moins deux et sa sortie infructueuse contre l'AS Roma a également failli coûter la victoire à l'Inter. Contre l'Udinese (défaite 1-2), Sommer a commis encore plus d'erreurs.»

«Eurosport» est encore plus explicite. «De la prestation contre la Juventus au match contre le Milan, en passant par le match à Vérone : le premier tiers du championnat a, jusqu'ici, montré un Yann Sommer qui a joué nettement en dessous de sa moyenne par rapport à ses performances passées», peut-on lire.

Et : «Yann Sommer n'est plus seulement un pilier expérimenté, mais aussi un point faible potentiel qui semble coûter cher match après match. C'est un schéma préoccupant, qui s'est manifesté à plusieurs reprises au cours de cette première moitié de saison.»

Sa place de titulaire en danger ?

Le portail en ligne «Today» se montre lui aussi très sévère à l'égard de celui qui, au printemps, était encore salué pour ses exploits en demi-finales de la Ligue des champions contre le Barça. «La performance insuffisante de Sommer dans le derby soulève à nouveau des questions sur le Suisse, dont les performances n'ont cessé de décliner ces derniers mois.»

Une fois de plus, l'âge de Sommer (37 ans en décembre) et sa taille (1,83 m) font l'objet de discussions. «Il est évident que son explosivité, indispensable pour un gardien de but de sa taille, n'est plus ce qu'elle était. Bien sûr, Sommer reste un bon gardien, mais il n'apporte peut-être plus la même valeur ajoutée qu'auparavant», poursuit «Today».

Sa place de titulaire n'est pas menacée dans l’immédiat, car le gardien remplaçant, Josep Martinez, traverse une période encore plus difficile. En octobre dernier, l'Espagnol a été impliqué dans un accident de voiture et a renversé un homme de 81 ans en fauteuil roulant, qui est décédé des suites de ses blessures. Selon les médias, Martinez est suivi par un psychologue du club. Il a toutefois récemment réintégré l'équipe.

Départ en fin de saison ?

Le contrat de Sommer expire à la fin de la saison et, selon la presse italienne, une prolongation est exclue. Il se pourrait même que l'Inter fasse appel à un nouveau gardien dès janvier, spécule-t-on.

Yann Sommer parviendra-t-il à se distinguer à nouveau et faire taire une fois de plus ses détracteurs ? Début de réponse dès mercredi soir, avec le déplacement de l’Inter à Madrid pour y affronter l'Atlético en Ligue des champions (dès 21h00 en direct sur blue Sport).

