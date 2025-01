Yann Sommer vivement critiqué : «On apprend ça à l'école de foot»

L'Inter Milan a perdu lundi la finale de la Supercoupe d'Italie dans le derby contre l'AC Milan (2-3). Pour une fois, le gardien suisse Yann Sommer est visé par les critiques.

Supercoupe d’Italie : Yann Sommer fautif sur ces deux buts encaissés ? 07.01.2025

Sandro Zappella (trad. NL) Sandro Zappella

Lors de la finale de la Supercoupe d'Italie, l'Inter Milan a laissé filer une avance de deux buts contre le rival de la ville, l’AC Milan, pour finalement s'incliner 3-2. En deuxième mi-temps, Théo Hernandez (52e), Christian Pulisic (80e) et Tammy Abraham (93e) ont fait basculer le match en faveur des Rossoneri.

Le gardien de l'Inter, Yann Sommer, qui restait sur quatre «clean sheet» consécutifs, a pour une fois encaissé un nombre inhabituel de buts et a été rapidement critiqué au terme de la partie. Du moins, si l'on en croit Stefano Sorrentino, le Bâlois n'a pas fait bonne figure sur deux buts encaissés. Sorrentino est lui-même un ancien gardien de but, a joué 363 matches en Serie A et est devenu expert à la télévision. Pour la Supercoupe, il a été mandaté par la chaîne italienne «Canale 5».

Après le match, Sorrentino n'a pas hésité à critiquer le gardien helvétique, le rendant responsable de deux des trois buts du Milan. Sur le premier but encaissé, un coup franc de Théo Hernandez, Sorrentino, cité par inter-news.it, a déclaré : «C'est quelque chose que l'on enseigne aussi à l'école de football : On ne doit pas encaisser de but au niveau de son propre poteau».

Et l'ex-gardien de but va encore plus loin, critiquant également Sommer pour le 2-3 décisif d'Abraham. «S'il était resté dans les buts, il aurait certainement attrapé le ballon. Il est sorti et a laissé le but vide».

Les fortes statistiques de Sommer

Sommer ne s'en sort pas non plus très bien dans les notes des joueurs de la «Gazzetta dello Sport». Le Suisse n'obtient qu'une note de 5,5 sur 10.

Cette critique ne devrait toutefois pas inquiéter l’ancien gardien de l’équipe de Suisse. La saison dernière, il a été un élément important du titre de champion de l'Inter, meilleure défense du championnat. Cette saison encore, les statistiques de Sommer sont excellentes avec 15 buts encaissés en 17 matches. Seul Naples a concédé moins de goals jusqu'à présent. Et en Ligue des champions, Sommer n'a été battu qu'une seule fois en six matches.

Archives sur Yann Sommer

Leverkusen – Inter 1-0 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 10.12.2024