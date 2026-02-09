Le très joli plateau d'Athletissima s'étoffe encore. Shericka Jackson sera l'une des attractions sur le 200 m féminin le vendredi 21 août à la Pontaise.

Athletissima Le plateau lausannois s’étoffe : Shericka Jackson sera de la partie

S'il n'y avait pas les 21''34 très suspects de Florence Griffith Joyner réussis en 1988, Shericka Jackson serait la détentrice du record du monde du demi-tour de piste. En termes de densité, la Jamaïcaine possède cinq des dix meilleurs chronos de l'histoire.

Elle est la seule femme, avec «FloJo», à être descendue sous les 21''50. Et contrairement à l'Américaine, elle l'a réussi à trois reprises (21''41, 21''45 et 21''48) ! Mais c'était entre 2022 et 2023. Cette année, Jackson, 32 ans, en est à 21''87.

Du beau monde au javelot et sur 800 m

La réunion vaudoise se réjouit d'annoncer un plateau de très grande qualité au javelot masculin avec tous les derniers champions du monde et olympiques.

Le 800 m masculin, bouclé en 1'41''11 par Emmanuel Wanyonyi il y a deux ans à 0''20 du record du monde de David Rudisha, vaudra le déplacement avec le duel attendu entre Wanyonyi et le Canadien Marco Arop.