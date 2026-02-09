Shericka Jackson sera présente à la Pontaise.
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Le très joli plateau d'Athletissima s'étoffe encore. Shericka Jackson sera l'une des attractions sur le 200 m féminin le vendredi 21 août à la Pontaise.
S'il n'y avait pas les 21''34 très suspects de Florence Griffith Joyner réussis en 1988, Shericka Jackson serait la détentrice du record du monde du demi-tour de piste. En termes de densité, la Jamaïcaine possède cinq des dix meilleurs chronos de l'histoire.
Elle est la seule femme, avec «FloJo», à être descendue sous les 21''50. Et contrairement à l'Américaine, elle l'a réussi à trois reprises (21''41, 21''45 et 21''48) ! Mais c'était entre 2022 et 2023. Cette année, Jackson, 32 ans, en est à 21''87.
La réunion vaudoise se réjouit d'annoncer un plateau de très grande qualité au javelot masculin avec tous les derniers champions du monde et olympiques.
Le 800 m masculin, bouclé en 1'41''11 par Emmanuel Wanyonyi il y a deux ans à 0''20 du record du monde de David Rudisha, vaudra le déplacement avec le duel attendu entre Wanyonyi et le Canadien Marco Arop.