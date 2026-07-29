Le Comité olympique croate, en pleine tempête après la révélation d'un vaste scandale de corruption, a élu mercredi Josip Varvodic à sa présidence, pour succéder à Zlatko Matesa, qui a démissionné en mai.

Chirurgien cardio-vasculaire âgé de 41 ans et président de la Fédération nationale de natation, Varvodic a été élu pour un mandat de deux ans, par les voix de 81 des 151 délégués de l'assemblée du Comité olympique (HOO) réunis à Zagreb, a indiqué l'institution sur X.

Une enquête qui ébranle le sport croate

La fédération de ski croate et le HOO sont secoués depuis mars par une enquête visant sept personnes, dont l'ancien directeur des équipes nationales de ski alpin Vedran Pavlek, soupçonné d'avoir détourné près de 30 millions d'euros destinés à la fédération de ski entre 2018 et 2026.

Vedran Pavlek, qui avait accompagné l'essor du ski croate, avec notamment dix médailles olympiques pour les frère et sœur Janica et Ivica Kostelic, a été arrêté au Kazakhstan, et conteste son extradition.

En présentant en mai sa démission - acceptée mercredi par l'assemblée du HOO -, Zlatko Matesa, qui dirigeait le comité depuis 2002, avait évoqué «un acte de responsabilité morale et de respect à l'égard du sport croate», tout en affirmant que les fonds versés à la fédération de ski «n'avaient pas été utilisés de manière illégale».

De nouvelles arrestations accentuent la crise

L'élection de son successeur intervient quelques jours après l'arrestation d'un haut responsable du HOO, Damir Segota, qui était directeur du programme olympique. Il a été placé en détention provisoire pour une durée d'un mois.

Segota est soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent, en lien avec des fonds alloués à la fédération de ski pour le programme des Jeux olympiques de Milan Cortina l'hiver dernier.