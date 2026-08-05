Lara Gut-Behrami fera-t-elle son retour en Coupe du monde de ski alpin ? La Tessinoise travaille actuellement d'arrache-pied en ce sens et reprendra bientôt l'entraînement sur la neige. La question de savoir si elle retrouvera bien la compétition reste toutefois en suspens.

Lara Gut-Behrami fera-t-elle son retour l'hiver prochain ou prendra-t-elle sa retraite cet été, comme prévu initialement ? Cette question occupe le monde du ski alpin suisse depuis des mois. À l'origine, la saison dernière, marquée par les Jeux olympiques, aurait dû être la tournée d'adieu de la skieuse de 35 ans.

Mais en raison de sa grave blessure survenue dès la deuxième course de l'hiver, la Tessinoise maintient le mystère sur la suite de sa carrière sportive. En mai dernier, lors de la première de son court-métrage «Semplicemente Lara» au cinéma blue Abaton, à Zurich, Gut-Behrami avait déclaré : «Je ne sais vraiment pas encore si j'ai déjà disputé ma dernière course ou non.»

Gut-Behrami s'entraîne en vue de son retour

La question de savoir si nous reverrons Gut-Behrami sur le Cirque blanc reste donc en suspens. Mais les indices se multiplient, laissant penser que la skieuse de Comano va tenter une dernière fois sa chance. Si son corps le lui permet, la double vainqueure du classement général de la Coupe du monde pourrait bien faire son retour. Hans Flatscher, directeur des disciplines alpines chez Swiss-Ski, croit lui aussi en ce projet. Dans le «Tages-Anzeiger» de mercredi, il explique : «Sinon, elle ne s’entraînerait pas aussi intensément depuis des mois.»

Head, l’équipementier de Gut-Behrami, a aussi annoncé qu'elle effectuerait ses premiers entraînements sur neige fin juillet. Cela ne s’est pas encore produit, mais Flatscher ajoute : «Ça ne saurait tarder». «LGB» prévoit ainsi de se rendre au stage d’entraînement de Valle Nevado (Chili) avec l’équipe de vitesse. Elle ne sait toutefois pas encore si elle poursuivra sa carrière : «Tout dépendra de la façon dont le genou réagira.»

Pour Lara Gut-Behrami, la nouvelle saison de ski alpin débuterait le 24 octobre prochain par un géant à Sölden. C’est sur le glacier du Rettenbach qu’elle a disputé il y a un an son ultime course à ce jour, avec une 3e place à la clé. Les prochaines semaines ou mois nous diront s’il s’agissait bel et bien ou non de sa der’.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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