Manuel Feller a récemment révélé qu’il avait souffert de problèmes psychologiques lors de la saison de ski alpin écoulée. «Le gouffre devenait de plus en plus profond», a expliqué l’Autrichien, qui a dû se faire aider par un professionnel pour sortir de cette spirale négative.

Star de l’équipe autrichienne de technique, Manuel Feller a vécu un hiver 2025/2026 contrasté. Le skieur de 33 ans a notamment brillé entre les piquets en remportant le slalom de Kitzbühel, ainsi que la médaille d’argent du combiné par équipe aux Jeux olympiques de Milan-Cortina aux côtés de Vincent Kriechmayr.

Mais au-delà de ces résultats prestgieux, le Tyrolien a également dû se battre contre des ennuis physiques. Outre des douleurs sciatiques persistantes dues à plusieurs hernies discales, il a aussi souffert d'une hernie inguinale et d'une inflammation du pubis, qui l’avaient contraint à mettre prématurément fin à sa saison en mars dernier afin de subir une intervention chirurgicale.

De plus, Feller a fait face à des soucis au niveau de sa santé mentale. Comme l’ont rappelé plusieurs médias, dont «Eurosport.de», il avait déjà évoqué ses souffrances au micro de l’«ORF» en décembre dernier : «C'est juste un peu difficile en ce moment. Sur les pistes comme en dehors.»

«Je n'aurais pas pu m'en sortir tout seul»

Actuellement en pleine préparation en vue du prochain exercice, Feller est revenu pour la première fois sur ses problèmes psychologiques dans les colonnes du journal autrichien «Krone». «C'est une période difficile, je ne souhaite pas m'étendre davantage sur le sujet», a-t-il confié récemment, sans entrer dans les détails.

Le lauréat du petit globe de cristal du slalom en 2024 a néanmoins révélé qu’il avait dû faire appel à un spécialiste pour aller mieux. «Je n'aurais pas pu m'en sortir tout seul», a expliqué celui qui estime que ses difficultés mentales sont liées à son enfance. «Je suis entré en internat à dix ans, j'ai toujours tout géré tout seul», a-t-il raconté.

«Quand on a toujours tout géré seul et que l'on se retrouve dépassé par certaines situations, le gouffre devient de plus en plus profond», a ajouté Feller. Avant toutefois de se montrer rassurant : «Aujourd'hui, tout est à nouveau plus ou moins en ordre.»

L’Autrichien a également avoué qu’il avait envisagé de mettre un terme à sa carrière après les JO en Italie. Il a finalement décidé de continuer, mais se concentrera uniquement sur le slalom. «Ces derniers temps, je n'avais plus le plaisir de skier. Je ne voulais tout simplement pas arrêter comme ça», a reconnu ce père de deux enfants, qui s’est fixé encore un à deux hivers dans le monde professionnel. «Dans deux ans, j'aurai 35 ans. Ce sera le maximum pour moi, notamment à cause de mes deux enfants.»