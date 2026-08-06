Au lieu de tenter un come-back sur les pistes, Lara Gut-Behrami a préféré mettre un terme à sa grande carrière après la grave blessure qu'elle a subie l'hiver dernier. Un destin qu'elle partage avec d'autres stars du ski alpin.

Stoppée par une blessure Lara Gut-Behrami a connu le même sort cruel que ces stars du ski alpin

Les Jeux Olympiques de 2026 auraient dû marquer la fin de l’immense carrière de Lara Gut-Behrami. Mais le destin en a décidé autrement : à la mi-novembre de l'année dernière, elle s'est gravement blessée au genou gauche. Le diagnostic était sans appel : rupture du ligament croisé, rupture du ligament médial et rupture du ménisque.

Pendant longtemps, on ne savait pas si la Tessinoise allait prendre sa retraite ou si elle allait tenter sa chance une dernière fois, notamment en vue des Championnats du monde à domicile de 2027 à Crans-Montana. Gut-Behrami vient désormais d'annoncer qu'elle mettait un terme à sa carrière.

«Malgré près de 20 ans de sport de haut niveau, malgré les chutes et les blessures, je ne souffre d’aucune douleur récurrente et je ne souhaite pas en avoir», a expliqué la skieuse de 35 ans mercredi. Gut-Behrami est loin d’être la première grande skieuse à se retirer du Cirque blanc après une grave blessure. En voici quelques-unes :

Anna Veith, 2020

Anna Veith (née Fenninger) était l'une des meilleures coéquipières de Lara Gut-Behrami en Coupe du monde de ski alpin et l'une de ses plus grandes rivales. L'Autrichienne a remporté une médaille d'or olympique, a été plusieurs fois championne du monde et s’est adjugée à deux reprises le classement général de la Coupe du monde. En 2015, elle a subi une première blessure grave au genou, suivie en 2019 d'une nouvelle rupture du ligament croisé. Bien qu'elle ait souhaité faire son retour sur les pistes, elle n'y est pas parvenue. Veith a mis un terme à sa brillante carrière en mai 2020, son corps ne lui permettant plus de continuer.

Anna Veith a remporté la médaille d'or olympique en super-G en 2014, ainsi que trois médailles d'or aux Championnats du monde. APA/APA

Silvano Beltrametti, 2001

Le 8 décembre 2001, Silvano Beltrametti, jeune espoir suisse en vitesse, fait une grave chute lors de la descente de Val d'Isère. À une vitesse de 120 km/h, le Grison perd le contrôle de ses lattes, traverse deux filets de sécurité et percute un poteau. Il se blesse gravement à la colonne vertébrale et, environ deux heures après l'accident, le triste diagnostic tombe : Beltrametti est paraplégique et passera le reste de sa vie en fauteuil roulant. Cet accident est à l'origine de mesures de sécurité plus strictes. Des lignes bleues sont notamment mises en place pour indiquer aux skieurs la direction de la porte suivante. Mais pour Beltrametti et sa carrière, c’est trop tard. Beltrametti devient ensuite hôtelier à Lenzerheide, dans les Grisons.

Même après son grave accident, Silvano Beltrametti n'a pas perdu le plaisir de skier. KEYSTONE

Daniel Albrecht, 2013

Lors de l'entraînement de la descente du Hahnenkamm à Kitzbühel, en janvier 2009, le saut d'arrivée coûte cher à Daniel Albrecht. Filant à environ 138 km/h vers le saut, il se retrouve en position inclinée vers l'arrière dans les airs et s'écrase violemment sur la piste 70 mètres plus loin. Le Valaisan reste immobile sur la piste et lutte pour sa vie au cours des semaines suivantes. Admis en soins intensifs à Innsbruck, Albrecht est maintenu dans un coma artificiel pendant plus de trois semaines en raison d’un grave traumatisme crânio-cérébral et de lésions pulmonaires. À son réveil, il ne sait plus qui il est et doit même réapprendre à parler. Albrecht fait certes son retour en Coupe du monde plus de 22 mois après sa chute, mais il ne parvient pas à obtenir de résultats significatifs. En octobre 2013, à l’âge de 30 ans, Albrecht annonce finalement sa retraite.

En janvier 2009, Daniel Albrecht a fait une grave chute lors de la descente de Kitzbühel. Agence de protection de l'environnement

Julia Mancuso, 2018

L'Américaine mettait les gaz sur les pistes de ski, mais aussi en dehors. Mancuso était considérée dans le milieu du ski comme une fêtarde, toujours partante pour s'amuser. Malheureusement, cette quadruple médaillée olympique a dû faire face à de nombreuses blessures. Des problèmes chroniques à la hanche, plusieurs opérations… Elle a skié pendant des années en souffrant. En 2018, elle a donc dû tirer sa révérence. Mancuso a déclaré avoir perdu la bataille contre ses problèmes de hanche. Elle a disputé sa 399e et dernière course de Coupe du monde vêtue d’un costume de Wonder Woman.

Julia Mancuso a fait son entrée en 2018 vêtue d'un costume de Wonder Woman. Associated Press

Aksel Lund Svindal, 2019

Il fait partie des skieurs les plus titrés de ces dernières années. Deux médailles d'or olympiques, cinq titres de champion du monde, double vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Mais au cours de sa carrière, Svindal a subi presque autant de blessures que de victoires. En 2007, lors d'une chute à Beaver Creek, il s'est fracturé l'os zygomatique, s'est cassé le nez à deux endroits et a subi une profonde lacération aux fesses. Il a dû être temporairement équipé d'une stomie. À l’automne 2014, Svindal s’est déchiré le tendon d’Achille en jouant au football. En janvier 2016, il a également subi une rupture du ligament croisé. En 2019, il a mis un terme à sa carrière en raison de problèmes persistants au genou. Pendant quatre ans, le Norvégien et l’Américaine Julia Mancuso ont formé le couple le plus en vue du monde du ski, avant de se séparer en 2013.

Aksel Lund Svindal après sa chute lors de la descente de Kitzbühel en 2016. APA

Mauro Caviezel, 2023

Le calvaire de Mauro Caviezel commence en janvier 2021. Lors d’un entraînement pour la descente de Garmisch, Caviezel chute lourdement et subit, en plus d’autres blessures, un traumatisme crânio-cérébral. La saison 2021/22 est alors complètement compromise. Fin novembre 2022, Caviezel fait son retour, mais celui-ci ne dure pas longtemps. Lors de sa deuxième course, le super-G de Lake Louise, Caviezel chute à nouveau et subit une nouvelle fois un traumatisme crânio-cérébral. Le 10 janvier 2023, il annonce sa retraite et déclare : «Je ne me sens malheureusement pas assez bien pour reprendre la compétition de ski.»

Mauro Caviezel a annoncé sa démission en janvier 2023. KEYSTONE

Marc Gisin, 2020

Au cours de ses onze années de carrière, Marc Gisin a été maintes fois freiné par des blessures. En 2012, il se déchire le ligament croisé. En 2015, il subit un traumatisme crânio-cérébral accompagné d’une hémorragie cérébrale. Mais c’est lors de la descente de Val Gardena en 2018 qu’il est le plus durement touché. Lors d’une chute, il subit à nouveau un traumatisme crânio-cérébral, ainsi que plusieurs fractures et une contusion pulmonaire qui ont failli lui coûter la vie. Pourtant, le skieur originaire d’Engelberg se bat à chaque fois pour revenir en Coupe du monde. Mais son corps ne se remet jamais complètement de ces blessures. En 2020, il prend sa retraite.

À la fin de sa carrière, Marc Gisin a occupé pendant trois ans le poste de directeur de course chez Stöckli Ski. KEYSTONE

Lindsey Vonn (?)

La carrière de Lindsey Vonn a été, ou plutôt est, marquée par les blessures. En octobre 2018, l'Américaine a annoncé sa retraite à l'issue de la saison 2018/19. Début 2019, ses douleurs au genou sont devenues si intenses qu'elle a annoncé la fin immédiate de sa carrière lors d'une interview émouvante sur la chaîne ORF.

Cinq ans et demi plus tard, Lindsey Vonn a annoncé son retour en Coupe du monde après avoir subi une opération de prothèse du genou. En décembre 2024, à l’âge de 40 ans, elle a effectivement fait son grand retour et a rapidement renoué avec le succès. Elle était même considérée comme l’une des grandes favorites de la descente olympique de 2026, mais peu avant la course, Vonn s’est déchiré le ligament croisé à Crans-Montana. Elle a néanmoins pris le départ à Cortina d’Ampezzo, se blessant malheureusement gravement à la jambe lors d’une chute.

La chute spectaculaire de Lindsey Vonn aux Jeux olympiques. Observation, mesure et collecte d'informations

Peu après, le père de Vonn a déclaré que la carrière de sa fille était terminée, mais l'athlète ambitieuse ne l'a pas encore annoncé officiellement. «Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives ni spéculer sur ce que je pourrais faire», a souligné la sportive de 41 ans en avril dernier.

Le moment n’est pas encore venu de prendre une décision concernant son avenir sportif. Sa chute en Italie l’a profondément bouleversée. «C’est une blessure d’un tout autre ordre, surtout en raison de sa gravité et du fait de réaliser que j’aurais pu perdre ma jambe et de la gravité réelle de la situation», a expliqué Vonn. Pour l’instant, elle se trouve toujours en «mode survie». C’est pourquoi elle ne souhaite pas encore tirer un trait sur sa carrière.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).