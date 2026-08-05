Lara Gut-Behrami compte parmi les skieuses les plus titrées de l'histoire. Retour sur la longue et brillante carrière de la Tessinoise.

Retour sur une carrière mythique De prodige à légende: les grandes étapes de la carrière de Lara Gut-Behrami

PREMIÈRE EN COUPE DU MONDE

Lara Gut fait ses débuts en Coupe du monde le 28 décembre 2007. À 16 ans et 8 mois, elle est la plus jeune participante du slalom géant de Lienz, dans le Tyrol oriental. Portant le dossard no 60, elle termine 43e. Elle rate la qualification pour la deuxième manche de 46 centièmes.

PREMIER PODIUM EN COUPE DU MONDE

À peine 36 jours après ses débuts au plus haut niveau, Lara Gut fait sensation pour la première fois – et ce, à double titre. Début février 2008, à Saint-Moritz, elle décroche de manière spectaculaire la 3e place lors de sa toute première descente en Coupe du monde, avec le dossard no 32. Avec sa chute vers la fin de sa descente, au cours de laquelle elle a perdu un ski avant de glisser sur les 50 derniers mètres de la piste jusqu’à la ligne d’arrivée, elle offre des images qui resteront gravées dans les mémoires.

PREMIÈRE VICTOIRE

Saint-Moritz est également le théâtre de la première victoire en Coupe du monde de Lara Gut. Dix mois et demi après son exploit en descente, le 20 décembre 2008, elle remporte haut la main le super-G en Engadine. Elle devance de 63 centièmes sa coéquipière Fabienne Suter, qui termine deuxième.

PREMIÈRES MÉDAILLES AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

Lara Gut s'impose également dès ses premières participations à une grande compétition. Aux Championnats du monde 2009 à Val d'Isère, elle remporte la médaille d'argent en super-combiné et en descente.

PREMIER CONTRE-COUP

Lors de la préparation de la saison d’hiver 2009/10, Lara Gut découvre pour la première fois les aspects sombres du ski de compétition. Fin septembre, lors d’un entraînement de slalom géant à Saas-Fee, elle chute lourdement à la suite d’une erreur de position du ski intérieur et se luxe la hanche droite. Après l’opération, elle est écartée des pistes pour toute la saison et manque les Jeux olympiques de Vancouver.

PREMIÈRES VICTOIRES EN DESCENTE ET EN GÉANT

C’est sans doute aussi en raison de cette grave blessure à la hanche et de cette longue pause forcée que Lara Gut doit patienter un peu plus longtemps que d’habitude avant de remporter ses premières victoires en Coupe du monde, tant en descente qu’en slalom géant. Elle s'impose pour la première fois en descente le 14 décembre 2012 à Val d'Isère, puis en slalom géant le 26 octobre 2013 lors du traditionnel prologue sur le glacier du Rettenbach, au-dessus de Sölden.

DES LARMES MALGRÉ LA MÉDAILLE DE BRONZE OLYMPIQUE

Quatre ans après avoir manqué le moment fort de la saison à Vancouver, Lara Gut remporte enfin sa première médaille olympique aux Jeux de Sotchi. En descente, elle remporte le bronze – et affiche ensuite une réaction qui lui vaut de nombreuses critiques. Au lieu de manifester sa joie, elle verse des larmes amères à cause de l’or manqué pour un dixième de seconde. Sa coéquipière Dominique Gisin et la Slovène Tina Maze sont toutes deux sacrées championnes olympiques. À l’issue de la saison de Coupe du monde, Lara Gut peut tout de même se consoler en remportant pour la première fois le petit globe de cristal en super-G.

PREMIER GROS GLOBE DE CRISTAL

Deux ans après son premier petit globe de cristal, Lara Gut remporte pour la première fois le gros globe. Vingt et un ans après le troisième succès de Vreni Schneider, la Suisse place à nouveau une skieuse en tête du classement général de la Coupe du monde.

PREMIÈRE DÉCHIRURE DU LIGAMENT CROISÉ

En vue des Championnats du monde 2017 à Saint-Moritz, tout semble prêt pour Lara Gut. Elle se rend en Engadine en pleine forme, les attentes sont donc très élevées. On lui attribue pas moins de quatre chances de remporter une médaille. Mais tout va basculer. Lors de l’échauffement pour le slalom combiné, la Tessinoise subit une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche ainsi qu’une lésion du ménisque.

UNE PROMESSE TENUE

«Je veux revenir plus forte», déclare Lara Gut, avec le recul nécessaire par rapport à cet incident fatidique de Saint-Moritz. Et elle tient parole. Après son retour en Coupe du monde, elle remporte plus de courses qu’avant sa blessure au genou. Elle décroche 25 de ses 48 victoires après sa longue pause.

MARIAGE

Un an et demi après son départ amer à Saint-Moritz, Lara Gut est au septième ciel sur le plan privé. En juillet 2018, elle épouse Valon Behrami et s’appelle désormais Lara Gut-Behrami. Elle n’avait annoncé sa relation avec l’ancien footballeur et international suisse qu’en mars de la même année.

CHAMPIONNE DU MONDE ET MÉDAILLÉE D'OR OLYMPIQUE

Après une longue attente, elle parvient enfin à s'imposer lors des grandes compétitions. Lors des Championnats du monde 2021 à Cortina d'Ampezzo, Lara Gut-Behrami s'impose comme la grande figure de ces championnats en remportant le super-G et le slalom géant (et en décrochant la 3e place en descente). Un an plus tard, elle remporte enfin la médaille d’or tant attendue sous les cinq anneaux. Aux Jeux olympiques de Pékin, elle décroche le titre en super-G.

DEUXIÈME GROS GLOBE DE CRISTAL

Au cours de l’hiver 2023/24, Lara Gut-Behrami enrichit considérablement sa collection de trophées en cristal. Non seulement elle remporte pour la deuxième fois le classement général de la Coupe du monde, mais elle s’impose également dans les classements du slalom géant et du super-G. En super-G, elle s'impose pour la sixième fois au cours d'une même saison de Coupe du monde. Avec cette demi-douzaine de victoires, elle devient la numéro 1 dans cette discipline, messieurs compris.

DEUXIÈME DÉCHIRURE DU LIGAMENT CROISÉ

En novembre dernier, Lara Gut-Behrami chute lors d’un entraînement de super-G à Copper Mountain, dans le Colorado, et subit pour la deuxième fois une déchirure du ligament croisé du genou gauche. La saison, qu’elle avait annoncé être sa dernière, prend fin avant même d’avoir vraiment commencé. L'occasion de se battre à nouveau pour une médaille olympique à Cortina d'Ampezzo s'envole.

RETRAITE

Gut-Behrami prend son temps avant de prendre une décision concernant sa carrière. Le 5 août, huit mois après sa grave chute à Copper Mountain, elle annonce sa retraite du sport de haut niveau.