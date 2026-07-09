L'ancien spécialiste de vitesse américain TJ Lanning est subitement décédé à l'âge de 41 ans. Il avait disputé 42 courses de Coupe du monde, pour trois places dans le top 10.

TJ Lanning (ici en 2009 à Kitzbühel) est subitement décédé à l'âge de 41 ans.

Les causes du décès n'ont pas été communiquées. «Nous sommes profondément bouleversés par la mort de TJ Lanning, dont l'influence sur notre sport s'est étendue bien au-delà de sa carrière sportive», écrit la Fédération américaine sur les réseaux sociaux.

Connu pour son style peu académique, skieur téméraire évoluant régulièrement à la limite, TJ Lanning a laissé une empreinte sur le Cirque blanc.

Il a régulièrement été blessé et a dû mettre fin à carrière après une grave chute à Lake Louise en novembre 2009, à l'âge de 25 ans. Il a ensuite oeuvré comme entraîneur à la fédération américaine, qui a adressé ses condoléances à sa famille, à ses enfants et à ses amis.