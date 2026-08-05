Légende du ski alpin suisse, Lara Gut-Behrami ne reviendra pas à la compétition. La Tessinoise de 35 ans a annoncé mercredi sur la chaîne «RSI» qu’elle prenait sa retraite sportive.

Une page du sport helvétique se tourne. Lara Gut-Behrami, qui n’a plus participé à une course depuis sa grave blessure au genou gauche survenue en novembre dernier à l’entraînement à Copper Mountain, a décidé de finalement ranger ses lattes. «Je pense que dans la vie, il y a un moment pour tout, et je sais désormais que le moment n’est plus venu pour moi d’enfiler un dossard et de participer à des compétitions», a indiqué la skieuse de Comano dans une lettre publiée sur «RSI».

La championne olympique et double championne du monde ne souhaite plus mettre son corps à contribution. «J’ai la chance et le bonheur de pouvoir choisir. Malgré près de 20 ans de sport de haut niveau, malgré les chutes et les blessures, je n’ai pas de douleurs récurrentes et je ne souhaite pas en avoir. C’est aussi pour cette raison que je sais que le moment est venu de ne plus m’obstiner à vouloir atteindre et dépasser mes limites à tout prix, ni d’imposer à mon corps certains rythmes et certaines sollicitations», a-t-elle expliqué.

«Cela reviendrait à ternir l’image que j’ai en moi»

«Le ski représente pour moi quelque chose de magique et de naturel ; vouloir contraindre mon corps et mon esprit à supporter et à gérer la douleur reviendrait à ternir l’image que j’ai en moi de ce que j’ai accompli avec tant de passion», a ajouté celle qui compte 101 podiums de Coupe du monde.

La Tessinoise dispose de l'un des plus beaux palmarès du ski helvétique: trois médailles olympiques (une en or, deux en bronze )

deux en ) neuf médailles aux Championnats du monde

deux gros globes de crystal (2016 et 2024)

six globes en super-G (2014, 2016, 2021, 2023, 2024 et 2025)

un globe en slalom géant (2024)

Dans sa lettre, Lara Gut-Behrami, qui s’en va avec l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du Cirque blanc, a également tenu à remercier sa famille, son mari Valon Behrami, ses proches et toutes les personnes qui ont «fait partie de ce voyage extraordinaire. Merci à toutes les personnes qui aiment et vivent le sport.»

Retour sur la carrière de Lara Gut-Behrami en chiffres