L'Italien Marco Bezzecchi, qui se remet d'une fracture de la clavicule il y a moins d'un mois, a battu vendredi le record absolu du meilleur tour en piste à Silverstone au guidon de son Aprilia d'usine lors des essais qualificatifs du Grand Prix de MotoGP de Grande-Bretagne.

A bonkers #MotoGP Practice ends with Marco Bezzecchi quickest and with @25RaulFernandez and @FabioDiggia49 in the Top 3 🤯 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/sUftT7J5wm

MotoGP Bezzecchi impressionne à Silverstone et envoie un message fort à ses rivaux

Le pilote, qui avait dit jeudi en conférence de presse à Londres qu'il ne sentait «pas encore à 100%» de sa forme après sa chute au GP d'Allemagne en juillet et une double opération sur la clavicule et au genou, s'est montré le plus rapide en 1 minute 56 secondes et 280 millièmes.

Il améliore de près d'une seconde le précédent record que détenait depuis 2025 le Français Fabio Quartararo (Yamaha) en 1:57.233 sur le circuit mythique de Silverstone.

Lors de cette unique séance d'essais d'une heure, dite de «préqualifications», les pilotes doivent se battre pour «trier» les dix meilleurs qui participeront directement samedi à la seconde séance de qualifications (Q2).

Les 13 autres devront passer par une première étape (Q1) afin de déterminer la grille de départ de la petite course sprint du samedi après-midi (10 tours) et celle du Grand Prix dimanche (20 tours).

Bezzecchi impressionne malgré la douleur

Mais si Bezzecchi a frappé un grand coup, il a confié devant des journalistes en zone mixte que sa «fracture très moche» de la clavicule et sa «plaie très profonde» au genou le faisaient «souffrir» et qu'il sortait de ces essais «super fatigué».

Aprilia domine, Quartararo en grande difficulté

Derrière lui, pointent l'Espagnol Raul Fernandez sur une autre Aprilia de l'écurie Trackhouse à 335 millièmes, l'Italien Fabio Di Giannantonio sur une Ducati de l'équipe privée VR46 et le leader du championnat du monde, Jorge Martín, sur la seconde Aprilia d'usine, à une demi-seconde de son coéquipier Bezzecchi.

L'Espagnol a indiqué qu'il se sentait «mentalement fort» sur sa machine qui, a-t-il dit, «fonctionne très bien» sur le tracé rapide et ultra technique de 5,9 km à Silverstone, immense site dédié aux sports mécaniques et notamment à la Formule 1 à 100 km au nord-ouest de la Londres.

L'ambitieux Japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) et les frères espagnols Marc Marquez, champion du monde en titre avec sa Ducati officielle, et Alex Marquez avec la même moto de l'écurie Gresini, complètent le top 7.

Le Français Fabio Quartararo, qui sera chez Honda l'an prochain, n'a signé que le 17e temps. Il a dit qu'il ne s'était jamais senti «aussi mal» sur sa Yamaha.