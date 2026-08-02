Deux semaines après son premier succès en WRC, le Finlandais Sami Pajari (Toyota) a doublé la mise dimanche chez lui en Finlande. Il s'est emparé de la 2e place au championnat, toujours dominé par le Britannique Elfyn Evans (Toyota) qui a miraculeusement terminé 3e.

Sami Pajari, qui s'était imposé en Estonie mi-juillet, a confirmé son statut de pilote le plus régulier de la saison puisqu'il a décroché sept podiums en dix courses. Le Finlandais de 24 ans a réussi à éviter les pièges d'un des rallyes les plus mythiques et les plus piégeux de la saison pour l'emporter avec plus de 26'' d'avance sur son coéquipier Suédois Oliver Solberg (Toyota).

Le Finlandais avait hérité du fauteuil de leader samedi soir après le gros accident des Français Sébastien Ogier et Julien Ingrassia (Toyota). Partis en tonneaux à grande vitesse, ils avaient été conduits à l'hôpital et avaient passé des examens qui s'étaient avérés rassurants, avant de rester en observation pour la nuit.

Cet abandon marque quasiment la fin des rêves de dixième couronne planétaire pour le Français, qui accuse désormais 62 points de retard sur Evans alors qu'il ne reste que quatre rallyes cette saison et qui devrait, en outre, faire l'impasse sur au moins l'un d'eux.

Evans est, contre toute attente, le grand gagnant du week-end. Arrivé en Finlande avec 25 points d'avance sur son coéquipier Takamoto Katsuta et 33 sur Pajari, le Gallois compte désormais respectivement 30 et 41 longueurs d'avance sur le Finlandais et le Japonais au classement des pilotes.

Pourtant, il est parti en tonneaux samedi juste avant la pause méridienne et s'est retrouvé coincé dans un fossé en repartant. Mais de nombreux fans sont venus l'aider et il a pu atteindre la fin de la spéciale, perdant moins de deux minutes dans cet incident. Son équipe a alors réalisé un travail incroyable pour remettre sa Yaris en état en 30 minutes.