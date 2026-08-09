L'Espagnol Raul Fernandez, sur une Aprilia de l'écurie Trackhouse, a remporté dimanche le GP MotoGP de Grande-Bretagne. Il a devancé son compatriote et favori de la course, Jorge Martin.

Fernandez a mené les 20 tours (118 km) du circuit de Silverstone de bout en bout après un mauvais départ de Martin, dont la moto a dégagé une gerbe d'étincelles à l'arrière dans le premier virage.

Fernandez est le 12e vainqueur différent à Silverstone en 12 Grands Prix sur cette piste mythique de 5,9 km pour autos et motos à 100 km au nord-ouest de Londres.

Et il s'agit cette fois d'un triplé Aprilia puisque l'Italien Marco Bezzecchi, qui s'est pourtant plaint tout le week-end de «souffrir» énormément de la clavicule et du genou après sa chute en Allemagne en juillet, a réussi à rester 3e sur sa machine italienne d'usine.

Le GP que Fernandez a bouclé en 38'30''59 s'est soldé par les abandons sur chutes notamment du Japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) et de l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati officielle) qui a passé un très mauvais week-end.

Le champion du monde en titre Marc Marquez sur l'autre Ducati officielle n'est que 7e.