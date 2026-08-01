Le Français Sébastien Ogier (Toyota) et son copilote Julien Ingrassia, qui étaient leaders du rallye de Finlande, ont eu un gros accident samedi à la fin de la 17e spéciale. Ils ont été conduits à l'hôpital, a annoncé le WRC.

Rallye de Finlande Grosse frayeur pour Ogier et Ingrassia après un crash à pleine vitesse

«Le pilote et le copilote ont réussi à s'extraire eux-mêmes de la voiture, ils sont conscients et ont été transférés à l'hôpital pour subir des examens médicaux», a informé le WRC, l'organisation du championnat du monde des rallyes.

Un drapeau rouge a immédiatement été brandi pour interrompre la spéciale et permettre l'intervention des secours sur le véhicule du nonuple champion du monde, qui a exceptionnellement reformé son duo avec Julien Ingrassia ce week-end en Finlande en raison de l'absence pour raisons personnelles de son copilote habituel Vincent Landais.

Ogier, encore en course pour le titre mondial bien qu'il ait fait l'impasse sur deux rallyes, effectuait une très bonne journée jusque-là puisqu'il comptait plus de 20'' d'avance sur son coéquipier finlandais Sami Pajari. Cet abandon pourrait marquer la fin de ses espoirs de décrocher une dixième couronne planétaire.