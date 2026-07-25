Formule 1
Lando Norris décroche la pole position du GP de Hongrie
Lando Norris a devancé les pilotes Ferrari samedi lors des qualifications du GP de Hongrie.
ATS
Lando Norris (McLaren) partira dimanche en pole position du Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Le Britannique a réussi le meilleur temps des qualifications samedi au Hungaroring.
Le champion du monde en titre a devancé les deux Ferrari de l'Anglais Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc, alors que l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du Championnat du monde, s'élancera quatrième.