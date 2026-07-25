Lando Norris (McLaren) partira dimanche en pole position du Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Le Britannique a réussi le meilleur temps des qualifications samedi au Hungaroring.

Lando Norris a devancé les pilotes Ferrari samedi lors des qualifications du GP de Hongrie.

Le champion du monde en titre a devancé les deux Ferrari de l'Anglais Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc, alors que l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du Championnat du monde, s'élancera quatrième.