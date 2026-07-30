Le 1er août marquera le 50e anniversaire de l'accident de Niki Lauda. Bien avant que Donald Trump ne fasse de la casquette rouge un symbole mondial, celle-ci était déjà la marque de fabrique du triple champion du monde de Formule 1 et de son parcours exceptionnel.

Samedi prochain marquera le 50e anniversaire du spectaculaire accident de Niki Lauda au Nürburgring. Le triple champion du monde de Formule 1, décédé en mai 2019, avait percuté les barrières de sécurité le 1er août 1976 sur le circuit allemand à la suite d’une panne et était resté coincé plus d’une demi-minute dans sa Ferrari en feu. Lauda a survécu à l'accident et a ensuite remporté deux autres titres de champion de la catégorie reine du sport automobile.

Après le choc, la Ferrari de Lauda a pris feu. Lorsque Brett Lunger, qui le suivait, a percuté l'épave, le casque de l'Autrichien s'est envolé et il a perdu connaissance. Plusieurs concurrents se sont précipités à son secours; c’est finalement Arturo Merzario qui a extrait le champion du monde de la voiture en feu. Souffrant de brûlures mettant sa vie en danger, de blessures graves et d’un poumon fortement endommagé, Lauda a été transporté à l’hôpital. S’ensuivirent plusieurs greffes de peau et un combat pour la survie.

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Retour rapide à la compétition

Pourtant, six semaines seulement après l’accident, Lauda faisait son retour au Grand Prix de Monza et signait une sensationnelle quatrième place. Il avait rapidement et complètement surmonté cette journée malheureuse de l’accident. «Au bout de six mois, je pilotais à nouveau comme avant, voire mieux, et cela n’est possible que lorsqu’on a résolu un problème à 100 %», avait-il expliqué.

«Ce retour rapide faisait partie de ma stratégie: ne pas rester longtemps chez moi à ruminer les raisons pour lesquelles tout cela m’était arrivé», a déclaré Lauda. Un an après l’accident, le Viennois a remporté son deuxième titre de champion du monde. C’est avec ces mots célèbres: «Je ne veux plus tourner bêtement en rond», qu’il a pris sa retraite en 1979, avant de faire son retour trois ans plus tard et de remporter son troisième titre en 1984.

Niki Lauda (ici en septembre 1976) avait repris la compétition quelques semaines seulement après son accident. APA/UPI

Devenu une «marque mondiale»

Après la course automobile, Lauda a connu une carrière d’entrepreneur dans l’aviation aussi fructueuse que mouvementée. Le crash d’un avion de Lauda Air en Thaïlande en 1991 a sans doute marqué son heure la plus sombre. Lauda est resté lié à la Formule 1 en tant que conseiller chez Ferrari, directeur d’écurie chez Jaguar, puis président du conseil de surveillance de l’écurie Mercedes. Avec son compatriote Toto Wolff, il en a fait la force dominante du circuit.

Ce qui a également et surtout caractérisé Lauda, c’est sa casquette rouge – bien avant que Donald Trump n’en popularise une similaire à l’échelle mondiale. Associée à ses succès sportifs et à son parcours de vie unique, elle est devenue la marque de fabrique de l’Autrichien et a fait de lui une «marque mondiale». L’année de son grave accident ainsi que sa rivalité de l’époque avec le pilote britannique James Hunt ont par ailleurs fait l’objet d’une adaptation cinématographique impressionnante. «Rush» est sorti sur les écrans en 2013 et est devenu un grand succès au cinéma.

Après une greffe pulmonaire rendue nécessaire à l’été 2018, Lauda a dû faire face à des problèmes de santé de plus en plus fréquents. Il est décédé à Zurich le 20 mai 2019 à l’âge de 70 ans, entouré de sa famille. Entre survie miraculeuse au Nürburgring et succès sportif, il a laissé derrière lui un héritage sans doute unique.