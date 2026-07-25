Les pilotes suisses ont manqué le coche dans la première des deux courses de Formule E prévues ce week-end à Tokyo. Edoardo Mortara, le mieux classé du trio, a terminé à la 5e place.

Placé en 2e position sur la grille de départ, le Genevois 39 ans, au volant de sa Mahindra, a finalement manqué le podium pour près de six secondes. Sébastien Buemi (14e) et Nico Müller (18e) n'ont quant à eux même pas inscrit de points samedi.

Müller a vécu une course à oublier. Le Bernois est entré en collision avec Antonio Felix Da Costa dès le premier tour et a perdu toute chance de bien figurer dans une course remportée par le Britannique Dan Ticktum. Quatrième, Mitch Evans a pour sa part pris la tête du classement général.