Jorge Martin a remporté le sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne samedi à Silverstone. Sur son Aprilia, le leader provisoire du championnat du monde de MotoGP a devancé ses coéquipiers Ai Ogura (2e) et Marco Bezzecchi.

Martin, qui a décroché la pôle position pour les deux courses du week-end quelques heures auparavant, a parfaitement géré son effort en tête de course. Lors des qualifications, il avait battu le meilleur temps absolu sur la piste en 1'56"160, améliorant la marque de Bezzecchi établie vendredi de 120 millièmes.

Avec ce succès, l'Espagnol creuse à nouveau l'écart en tête au classement général. Lors du GP d'Allemagne début juillet, il avait vu son compatriote Marc Marquez, vainqueur du sprint et du Grand Prix, revenir à 18 points. Au terme de ce sprint, Martin possède désormais 29 longueurs d'avance sur lui, et devance son dauphin Ogura de 17 unités et Bezzecchi de 27 points avant la course principale dimanche (14h en Suisse).