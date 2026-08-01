Le Finlandais Sami Pajari (Toyota) a pris la tête du Rallye de Finlande WRC samedi. La journée a été marquée par plusieurs accidents spectaculaires dont celui des Français Sébastien Ogier et Julien Ingrassia (Toyota), qui ont été conduits à l'hôpital.

A la fin de la 17e spéciale, le légendaire duo tricolore, reformé exceptionnellement en raison de l'absence pour raisons personnelles de Vincent Landais, copilote habituel d'Ogier, a été victime d'une violente sortie de piste. Après avoir tapé un talus, la Yaris est partie en tonneaux à grande vitesse, faisant craindre le pire.

Un drapeau rouge a immédiatement été brandi pour interrompre la spéciale et permettre l'intervention des secours.

«Le pilote et le copilote ont réussi à s'extraire eux-mêmes de la voiture, ils sont conscients et ont été transférés à l'hôpital pour subir des examens médicaux», a d'abord informé le WRC, l'organisation du championnat du monde des rallyes.

En fin de matinée, le Letton Martins Sesks (Ford/M-Sport) avait été victime d'une sortie de piste à grande vitesse, avant que le Britannique Elfyn Evans (Toyota), leader du championnat du monde, n'effectue plusieurs tonneaux. Miraculeusement et grâce à l'aide du public, il a pu repartir pour terminer la spéciale.

Pajari entre les gouttes

Au milieu de ce chaos, c'est le local de l'étape Sami Pajari (Toyota) qui est passé entre les gouttes et a pris les commandes avec une très confortable avance sur son coéquipier Oliver Solberg (Toyota). Le Finlandais compte en effet 46 secondes d'avance sur le Suédois et semble se diriger vers un deuxième succès en WRC, deux semaines après sa première victoire en Estonie.

Contre toute attente, Evans occupe la troisième place après que ses mécaniciens ont réussi la prouesse de remettre sa voiture en état en 30 minutes avant les spéciales de l'après-midi.

Deux spéciales représentant 60,04 kilomètres chronométrés sont au programme dimanche de la quatrième et dernière journée du rallye.