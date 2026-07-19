Le Finlandais Sami Pajari (Toyota) a remporté dimanche le rallye d'Estonie, 9e des 14 manches du championnat du monde WRC. Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a quant à lui pris la 5e place, juste devant le Britannique Elfyn Evans (Toyota).

Pajari entre dans une nouvelle dimension avec son succès en Estonie.

Champion du monde WRC2 2024, Sami Pajari a survolé l'épreuve pour décrocher un succès mérité, son premier dans la catégorie reine. Il a devancé le Suédois Oliver Solberg (Toyota), vainqueur-surprise de cette course l'an dernier, et le Français Adrien Fourmaux (Hyundai), qui est sorti vainqueur d'une belle bagarre avec son coéquipier belge Thierry Neuville (4e).

Le champion du monde en titre français Sébastien Ogier a donc pris la 5e place, juste devant le Gallois Elfyn Evans. Ce dernier consolide sa place de leader du championnat du monde après l'abandon de son premier poursuivant, le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota).