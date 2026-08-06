Le mythique circuit auto et moto de Silverstone, au nord de Londres, a obtenu jeudi de rester deux saisons de plus au calendrier du championnat du monde de MotoGP. Le Grand Prix de Grande-Bretagne s'y tiendra ce week-end.

Cette ancienne piste d'aérodrome avait été pour la première fois le théâtre de courses de motos en 1977, avant une longue interruption et un retour au programme depuis 2010. Les dirigeants du MotoGP et de Silverstone ont annoncé dans un communiqué commun leur accord pour une «prolongation» au moins jusqu'en 2028.

Le circuit britannique se targue d'avoir accueilli depuis 2010 quelque deux millions de spectateurs de MotoGP, la catégorie reine de la discipline. D'autres circuits comme Le Mans, Barcelone et Sepang (Malaisie) ont obtenu récemment de rester au moins cinq saisons de plus au calendrier du championnat du monde de MotoGP.