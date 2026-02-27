Corinne Suter a retrouvé les joies de la victoire en Coupe du monde. La Schwytzoise a remporté la descente de Soldeu et ainsi mis fin à une longue disette.

Keystone-ATS Clara Francey

La Suissesse, ancienne championne olympique (2022) et du monde (2021) en descente, ne s'était en effet plus imposée depuis le super-G de Lake Louise le 4 décembre 2022, soit voici 1181 jours! Elle a fêté dans la Principauté d'Andorre son sixième succès en Coupe du monde et son quatrième en descente. Le précédent remontait à celle de Garmisch-Partenkirchen le 22 janvier 2022.

Sous un soleil éclatant, Corinne Suter (31 ans), partie avec le dossard no 4, a devancé l'Autrichienne Nina Ortlieb (dossard 3) de 0''11 et l'Italienne Sofia Goggia (dossard 6) de 0''24. Les petits dossards ont été avantagés, car la piste s'est vite réchauffée.

Immense plaisir

«J'ai pris un immense plaisir à skier aujourd'hui. Je n'ai pas encore analysé ma course, mais j'ai pu mettre en oeuvre toute ce que nous avions décidé à l'entraînement», a déclaré la Schwytzoise au micro de la télévision SRF.

«Sur ce parcours, il était important de maintenir de haut en bas une vitesse de base aussi élevée que possible», a-t-elle encore précisé avec un grand sourire. Corinne Suter a aussi avoué s'être sentie à l'aise à Soldeu dès les entraînements.

Une 100e victoire suisse en descente

L'Allemande Emma Aicher et la championne olympique américaine Breezy Johnson ont fini au pied du podium, à respectivement 0''53 et 0''61 de Suter. Pour l'anecdote, celle-ci a apporté une 100e victoire à la Suisse dans une descente dames de Coupe du monde.

Les autres Helvètes ont été plus discrètes. La Valaisanne Malorie Blanc a été la seule à terminer dans le top 20 avec le 17e rang à 1''95. Jasmin Mathis, 23e à 2''29, Priska Ming-Nufer 25e à 2''34, Joana Hählen, 29e à 2''86, et Delia Durrer, 30e à 2''87, ont inscrit des points. Pour sa part, Janine Schmitt a chuté.