Vainqueur une semaine plus tôt à Levi, Clément Noël a survolé les débats dans la première manche du slalom de Gurgl.

Clement Noel en action en première manche KEYSTONE

ATS

Le Français a repoussé tous ses rivaux à plus de huit dixièmes de seconde. Les Suisses ont quant à eux manqué leur affaire.

Meilleur Helvète, Tanguy Nef a signé le 9e chrono sur un tracé pourtant concocté par leur coach, à 1''45 de Noël. Le Genevois, en pleine confiance après avoir signé son meilleur résultat en Coupe du monde à Levi (5e), aurait certainement titillé le podium provisoire sans une grosse faute commise sur le bas du mur.

Loïc Meillard pointe quant à lui au 14e rang, à 1''78 du leader et à 0''84 du top 3. Le skieur d'Hérémence, 3e à Levi où il n'avait pas ressenti de douleur au dos, n'a jamais trouvé le bon rythme, que ce soit dans le mur ou sur la partie finale où il s'agissait de laisser aller ses skis.

Seuls Atle Lie McGrath (2e à 0''88) et Steven Amiez (3e à 0''94) ont perdu moins d'une seconde sur Noël. Les autres Suisses en lice ont concédé plus de deux secondes: Daniel Yule est 21e (à 2''08) et Luca Aerni 23e (à 2''12), alors que Ramon Zenhäusern (30e à 2''75) a décroché de justesse son ticket pour la 2e manche (dès 13h30).

Une 2e élimination pour Rochat

Marc Rochat a pour sa part été éliminé avant la mi-course, pris sur l'arrière des skis. Le Vaudois, 9e de la Coupe du monde de slalom 2023/24, avait connu pareil sort à Levi. Détenteur du petit Globe de la discipline et vainqueur l'an dernier à Gurgl, Manuel Feller a quant à lui vécu sa troisième élimination en trois courses cet hiver.

