Rast et Holdener tiennent tête à Shiffrin et joueront la gagne

La reine Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Gurgl dimanche. Troisièmes à égalité, Camille Rast et Wendy Holdener joueront la gagne sur le second parcours.

Camille Rast a signé une première convaincante à Gurgl. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Valaisanne et la Schwytzoise ont concédé 0''48 à Mikaela Shiffrin, qui s'est montrée moins souveraine qu'à Levi huit jours plus tôt. La championne du monde 2025 et sa dauphine des Mondiaux de Saalbach ont surtout perdu du temps sur le bas du parcours.

Quatre skieuses seulement ont néanmoins perdu moins d'une seconde sur Mikaela Shiffrin, qui vise un 103e succès sur le Cirque blanc. L'Albanaise Lara Colturi (2e) n'a lâché que 0''31, alors que Lena Dürr (5e) pointe à 0''75 de l'Américaine.

La Valaisanne Camille Rast, modeste 15e à Levi, a signé une manche beaucoup plus convaincante dimanche sur une piste où elle avait obtenu son premier podium en Coupe du monde l'an dernier (3e). La Schwytzoise Wendy Holdener avait quant à elle sauvé les meubles en Finlande avec un 8e rang.

Meillard et Klopfenstein éliminées

Deux autres Suissesses ont décroché leur ticket pour la seconde manche, prévue dès 13h30. Anuk Brändli a réussi le 27e chrono, à 3''51 de Mikaela Shiffrin, alors qu'Eliane Christen s'est qualifiée avec le 29e temps (à 3''64). Aline Höpli (32e) passe quant à elle à la trappe pour 9 centièmes.

Jamais dans le bon rythme, Mélanie Meillard a en revanche connu l'élimination avant la mi-course. La skieuse d'Hérémence, 8e de la Coupe du monde 2024/25 de la spécialité, avait déjà manqué son affaire à Levi avec un 22e rang. Amélie Klopfenstein est également partie à la faute.