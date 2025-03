22 succès pour la Suisse cet hiver, soit cinq de moins que l'hiver passé. Elle reste néanmoins clairement la nation la plus titrée, devant l'Italie (15 victoires) et la Norvège (10).

La Suisse a remporté la Coupe des Nations 2024/25. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Derrière Marco Odermatt, qui est monté huit fois sur la plus haute marche du podium cet hiver, on retrouve Clément Noël avec quatre victoires en slalom. Loïc Meillard, Franjo von Allmen, Henrik Kristoffersen et Timon Haugan ont tous remporté trois victoires. Côté suisse, Justin Murisier, Thomas Tumler et Alexis Monney ont signé un succès chacun.

Mais au cours de l'hiver 2024/25, l'équipe masculine de Swiss-Ski a battu le record de podiums suisses vieux de 40 ans. Il y en a eu 44, Odermatt (17) et Meillard (8) ayant assuré à eux deux plus de la moitié de ce fantastique total. Cela correspond à six podiums de plus que lors de la saison 1984/85, à l'époque de Pirmin Zurbriggen et de sa bande.

Chez les femmes, Federica Brignone compte plus de victoires qu'Odermatt, qui avait remporté 13 succès lors des deux saisons précédentes. La championne italienne, victorieuse du gros globe, s'est imposée à dix reprises. Derrière Brignone, on retrouve l'Américaine Mikaela Shiffrin avec quatre victoires, malgré une absence de près de deux mois pour blessure. Trois skieuses, dont Lara Gut-Behrami, ont triomphé trois fois. La seule autre gagnante suisse, en dehors de la Tessinoise, s'appelle Camille Rast avec deux victoires en slalom.