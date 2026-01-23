  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 44 nouveaux athlètes suisses retenus pour Milan-Cortina

ATS

23.1.2026 - 13:03

Swiss Olympic a procédé à 44 nouvelles sélections en vue des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina (6 au 22 février). Cela concerne le ski freestyle, le snowboard et le bob.

Mathilde Gremaud a été logiquement retenue pour les JO.
Mathilde Gremaud a été logiquement retenue pour les JO.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.01.2026, 13:03

La délégation suisse pourra notamment compter sur les médaillés olympiques Mathilde Gremaud, Sarah Hoefflin (ski freestyle) et Jan Scherrer (snowboard). Par ailleurs, l’équipe de Swiss Sliding sera composée de 21 athlètes.

Après les sélections annoncées vendredi, 123 athlètes sont ainsi déjà officiellement sélectionnés. Une dernière tranche sera annoncée lundi, avec notamment le ski alpin.

Les plus lus

Marco Odermatt devance Franjo von Allmen : doublé suisse sur la Streif !
On sait d’où vient l’ecchymose à la main de Donald Trump
Parmelin : «Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts»
Mort d’un prodige des échecs à 29 ans : les causes sont connues
Le Parquet ne veut pas de procureur extraordinaire