Swiss Olympic a procédé à 44 nouvelles sélections en vue des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina (6 au 22 février). Cela concerne le ski freestyle, le snowboard et le bob.

Mathilde Gremaud a été logiquement retenue pour les JO. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La délégation suisse pourra notamment compter sur les médaillés olympiques Mathilde Gremaud, Sarah Hoefflin (ski freestyle) et Jan Scherrer (snowboard). Par ailleurs, l’équipe de Swiss Sliding sera composée de 21 athlètes.

Après les sélections annoncées vendredi, 123 athlètes sont ainsi déjà officiellement sélectionnés. Une dernière tranche sera annoncée lundi, avec notamment le ski alpin.