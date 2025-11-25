  1. Clients Privés
«Je me sens assez confiant» Kilde envisage un retour jeudi, 684 jours après sa terrible chute !

Clara Francey

25.11.2025

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, éloigné des pistes depuis sa lourde chute en janvier 2024, envisage un retour en Coupe du monde de ski jeudi lors du super-G de Copper Mountain (Etats-Unis) mais se décidera seulement la veille au soir.

Aleksander Aamodt Kilde prendra-t-il le départ du super-G de Copper Mountain jeudi ?
Aleksander Aamodt Kilde prendra-t-il le départ du super-G de Copper Mountain jeudi ?
KEYSTONE

Agence France-Presse

25.11.2025, 11:08

25.11.2025, 12:13

«Je me sens assez confiant mais c'est encore trop tôt pour savoir si je pourrai débuter dès jeudi. J'ai besoin de voir comment se passent les prochains jours», a expliqué lundi soir lors d'une conférence de presse le skieur, N.2 mondial en 2022 et en 2023.

Vice-champion du monde en super-G et en descente en 2023, Aleksander Aamodt Kilde avait lourdement chuté lors de la descente de Wengen en janvier 2024.

Rapidement opéré à un genou et une épaule, il avait pu reprendre l'entraînement quelques mois plus tard mais avait ensuite dû être réopéré en raison d'une grave infection à l'épaule qui s'est transformée en septicémie. Très affaibli, il avait dû renoncer totalement à l'hiver 2024-2025.

Ski alpin. Terrible nouvelle pour Aleksander Kilde !

Ski alpinTerrible nouvelle pour Aleksander Kilde !

Enfin remis sur pieds, le colosse norvégien aux 12 victoires en Coupe du monde aimerait prendre le départ du super-G de Copper Mountain jeudi, pour faire son grand retour dès la première course de vitesse de la saison de Coupe du monde.

«Si je skie jeudi, c'est un plus. Ce serait l'idéal pour tourner la page et redémarrer du bon pied. On verra», a-t-il indiqué lundi, précisant qu'il prendrait sa décision mercredi soir.

Ski alpin. Infections, crises de panique, nuits blanches : le calvaire de Kilde !

Ski alpinInfections, crises de panique, nuits blanches : le calvaire de Kilde !

«Il y a de la joie et de l'enthousiasme mais aussi une bonne dose de stress, a-t-il admis. Et c'est un stress différent car normalement je suis nerveux car je veux gagner des courses, maintenant le simple fait d'être là me stresse. Il y aura probablement quelques nuits blanches.»

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Le manque de neige sur les pistes d'entraînement à Copper Mountain ne lui ont toutefois pas permis de skier autant qu'il l'aurait voulu, d'où son hésitation à prendre le départ du super-G alors qu'il vise surtout les descentes de Beaver Creek, les 4 et 5 décembre.

«Si je fais Copper, ça fait partie du processus de retour à la descente», expliquait-il il y a quelques semaines. «Mais je crois que c'est la descente que j'attends avec impatience.»

