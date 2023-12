Johannes Hösflot Klaebo a cueilli samedi son 70e succès en Coupe du monde. Le Norvégien a remporté le skiathlon de Trondheim en devançant de 0''7 son dauphin britannique Andrew Musgrave.

Les fondeurs suisses ont réussi une course solide samedi sur la neige norvégienne : Jason Rüesch, Beda Klee et Jonas Baumann se sont classés respectivement 18e, 19e et 22e.

Ce fut plus difficile chez les dames, Nadine Fähndrich terminant seulement 34e de ce skiathlon à plus de quatre minutes de la gagnante Ebba Andersson.

ATS