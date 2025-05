Le calendrier provisoire de la FIS pour les disciplines alpines ne déroge pas à une certaine logique. Il reste toutefois à trouver une station pour remplacer la traditionnelle étape de Bormio en toute fin d'année. Site des Jeux olympiques, Bromio a renoncé à organiser la saison prochaine des épreuves Coupe du monde.

Keystone-SDA ATS

37 courses hommes et 37 courses femmes figurent au programme. En Suisse, les hommes s'aligneront à Adelboden, Wengen et Crans-Montana, les femmes à St-Moritz et Crans-Montana.

La saison prochaine, un seul périple Outre-Atlantique sera imposé. Elle débutera les 25/26 octobre à Sölden pour se conclure à la fin mars à Lillehammer. Ce programme sera officialisé le mois prochain lors du Congrès de la FIS.