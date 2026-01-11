Une seule course de Coupe du monde figure finalement au programme dimanche. Les hommes disputent un slalom relevé à Adelboden, tandis que les femmes devront prendre leur mal en patience, le super-G de Zauchensee (Autriche) étant annulé.

Loïc Meillard veut se racheter après sa décevante 6e place samedi en géant. KEYSTONE

Dans la station bernoise, Loïc Meillard cherchera sans doute à effacer sa déception de la veille en géant (6e place). Le skieur d'Hérémence vise un premier succès sur la piste du Chuenisbärgli, où il n'est même jamais monté sur le podium en slalom. Son meilleur résultat est une quatrième place obtenue en 2023. L'an dernier, il avait connu l'élimination en première manche.

Dès 10h30 (2e manche à 13h30), le champion du monde de la discipline devra sortir le grand jeu pour battre l'homme du moment, le Français Clément Noël, qui a remporté la dernière course entre les piquets serrés: le slalom nocturne de Madonna di Campiglio.

Une météo capricieuse

Chez les femmes, le super-G de Zauchensee, initialement prévu à 12h00, a été annulé.