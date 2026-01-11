  1. Clients Privés
Slalom d'Adelboden Loïc Meillard face à ses démons sur la Chuenisbärgli

ATS

11.1.2026 - 04:31

Une seule course de Coupe du monde figure finalement au programme dimanche. Les hommes disputent un slalom relevé à Adelboden, tandis que les femmes devront prendre leur mal en patience, le super-G de Zauchensee (Autriche) étant annulé.

Loïc Meillard veut se racheter après sa décevante 6e place samedi en géant.
Loïc Meillard veut se racheter après sa décevante 6e place samedi en géant.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.01.2026, 04:31

11.01.2026, 08:53

Dans la station bernoise, Loïc Meillard cherchera sans doute à effacer sa déception de la veille en géant (6e place). Le skieur d'Hérémence vise un premier succès sur la piste du Chuenisbärgli, où il n'est même jamais monté sur le podium en slalom. Son meilleur résultat est une quatrième place obtenue en 2023. L'an dernier, il avait connu l'élimination en première manche.

Slalom d'Adelboden. Quand l'indécision règne : vers un sixième vainqueur en six courses ?

Slalom d'AdelbodenQuand l'indécision règne : vers un sixième vainqueur en six courses ?

Dès 10h30 (2e manche à 13h30), le champion du monde de la discipline devra sortir le grand jeu pour battre l'homme du moment, le Français Clément Noël, qui a remporté la dernière course entre les piquets serrés: le slalom nocturne de Madonna di Campiglio.

Géant d'Adelboden. «Quand on ne voit pas où on met les pieds...» - Meillard amer, «Odi» aux anges !

Géant d’Adelboden«Quand on ne voit pas où on met les pieds...» - Meillard amer, «Odi» aux anges !

Une météo capricieuse

Chez les femmes, le super-G de Zauchensee, initialement prévu à 12h00, a été annulé.

Zauchensee. Le vent et la neige jouent les trouble-fêtes : le super-G annulé

ZauchenseeLe vent et la neige jouent les trouble-fêtes : le super-G annulé

«Toujours une forte pression sur les Suisses à Adelboden»

«Toujours une forte pression sur les Suisses à Adelboden»

Marco Odermatt vise une 5e victoire de suite lors du géant d'Adelboden samedi. Le leader de la Coupe du monde évoque cette course oberlandaise très particulière, tout comme Luca Aerni et Loïc Meillard, tous deux outsiders sur la piste bernoise.

09.01.2026

