Ski alpin Les Italiennes se sont recueillies devant «Le Constellation»

ATS

28.1.2026 - 17:15

Une délégation de skieuses italiennes est venue se recueillir mercredi devant «Le Constellation» avant les épreuves de Coupe du monde à Crans-Montana. Les Transalpines ont observé une minute de silence.

L'équipe italienne de ski s'est recueillie devant le bar «Le Constellation».
L’équipe italienne de ski s'est recueillie devant le bar «Le Constellation».
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 17:15

28.01.2026, 17:20

Un mois après le drame, les marques de l’incendie fulgurant ayant fait quarante morts et plus de cent blessés ont disparu de l’extérieur de la bâtisse. La Commune de Crans-Montana a fait déplacer les hommages qui inondaient le trottoir devant le bar sur une place avoisinante.

Depuis, l’enseigne de l’établissement a été retirée, et la véranda recouverte de panneaux en bois. Seul le scellé de la police valaisanne sur la porte d’entrée trahit encore le drame qui s’y est joué dans les premières minutes de 2026.

Crans-Montana. Les skieurs helvétiques pour réviser leurs gammes de vitesse avant les JO

Crans-MontanaLes skieurs helvétiques pour réviser leurs gammes de vitesse avant les JO

C’est donc devant un lieu débaptisé qu’une délégation de skieuses transalpines s’est réunie quelques minutes sur le coup de 15h30. Les spécialistes de vitesse se sont immobilisées après avoir déposé une gerbe de fleurs, en hommage aux victimes de l’incendie qui a coûté la vie à notamment six ressortissants italiens, tous mineurs.

Un week-end de commémoration

De nombreux hommages sont prévus ce week-end autour des courses disputées sur la Nationale, avec notamment la pose de bâches spéciales dans l’aire d’arrivée. En place des habituelles réclames bariolées ont succédé un simple message noir sur fond blanc: «Nos pensées sont avec vous».

Une arche d’arrivée spéciale en mémoire du drame est également prévue. Lors du premier entraînement de la descente mercredi, les coureuses italiennes ont encore arboré un scotch noir autour du bras..

Des bâches spéciales ont été posées dans l'aire d'arrivée (ici Sofia Goggia).
Des bâches spéciales ont été posées dans l’aire d’arrivée (ici Sofia Goggia).
KEYSTONE

La skieuse de l’équipe de Suisse Malorie Blanc, originaire d’Ayent, a également témoigné son soutien en marge de l’entraînement. «On est en pensée avec eux. C’est tout ce qu’on peut faire», a déclaré la Valaisanne de 22 ans.

Au terme de la courte cérémonie, Sofia Goggia, Nicol Delago et Cie sont ensuite reparties vers leur hôtel, à quelques encablures de là. Dès vendredi, le recueillement fera place à la compétition, et un semblant de retour à la normale. «Les gens d’ici avec qui je me suis entretenue m’ont dit que cela va faire du bien, donner un peu d’air frais et offrir un moment un peu à part», a encore confié Malorie Blanc.

Retour sur le drame de Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Depuis le 1er janvier 2026, la Suisse reste sous le choc de la tragédie de Crans-Montana. Résumé des faits de ces premiers jours dramatiques de l'année.

15.01.2026

