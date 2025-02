Après des Mondiaux de Saalbach en deça de ses attentes, le Valaisan Justin Murisier veut se rappeler aux bons souvenirs de 2011 et briller «chez lui», sur le Haut-Plateau, ce week-end à l'occasion des épreuves de Coupe du monde de Crans-Montana.

Justin Murisier se réjouit de s'élancer devant son public, en Valais. KEYSTONE

Clara Francey, à Crans-Montana Clara Francey

Après avoir terminé ses Mondiaux sur un forfait et être rentré d'Autriche bredouille, contrairement à ses collègues de la vitesse, c'est un Justin Murisier revanchard qui s'élancera dans quelques heures sur la Nationale à l'occasion du retour de la Coupe du monde masculine sur le Haut-Plateau, treize ans après.

«Ne pas avoir trouvé les clés sur cette piste de Saalbach pour jouer le podium m'a déçu. Certes, une 8e place (en descente) ce n'est pas ridicule, mais en termes de chrono, j'étais loin du podium et ça m'a un peu vexé. Après, autant voir ses collègues plutôt qu'une autre nation performer, même si les voir ramasser des médailles, ça ne fait pas mon beurre. Mais je ne ressens ni rancune, ni jalousie envers qui que ce soit, chacun a son chemin», explique le Valaisan de 33 ans.

Puisqu'il est question de son chemin, le skieur du Val de Bagnes n'a-t-il pas glané en 2011 trois médailles - deux d'argent en slalom et en géant et une de bronze en super-G - sur la Nationale lors des Mondiaux juniors de Crans-Montana. «Il est vrai que je garde de bons souvenirs de Crans, mais les choses sérieuses, c'est maintenant, en Coupe du monde. Cette course fait partie de celles que j'attendais le plus cette saison. Je suis hyper motivé», prévient Justin Murisier, qui se réjouit de courir sous les yeux de ses partenaires, sa famille et son fan club.

A la maison, ou presque, l'actuel 4e du classement de la descente entend bien briller. «Si je pouvais faire podium, et même mieux, ce serait incroyable».

Mais pour cela, le vainqueur de la descente de Beaver Creek espère que la FIS et les organisateurs dynamiseront un tant soit peu la Nationale, qui n'a plus été utilisée en compétition depuis 2012, d'ici samedi. «La piste a du potentiel, elle n'est pas très difficile, ce ne sera jamais une Bormio ou une Kitzbühel (ndlr : des pistes qu'il apprécie particulièrement), mais elle fait une bonne descente. Maintenant, il faut que les organisateurs réagissent, en rentrant une ou deux portes par exemple, car les gens ne viennent pas pour nous voir descendre à 60 km/h. Plus sérieusement, on était à 100 km/h, mais il y a des courses de Coupe du monde où on atteint les 150-160 km/h», expliquait-il jeudi après le premier entraînement.

Une interrogation demeure toutefois. Le corps du Bagnard lui permettra-t-il de jouer tout devant en descente samedi et en super-G dimanche, moins de 10 jours après qu'il ait annoncé ressentir des douleurs à son genou droit, dont il s'est rompu à trois reprises les ligaments croisés ?

«Le mois de janvier a été très intense, tout comme les Mondiaux d'ailleurs, et en fin de semaine dernière, j'ai commencé à sentir mon genou. C'est la vieillesse (rires). J'ai donc préféré déclarer forfait pour le géant afin de préparer ces épreuves de Crans-Montana. Après 3 jours au lit, car je suis tombé malade à mon retour de Saalbach, j'ai pu faire un bloc physique pour retrouver la forme», rassure le Valaisan de 33 ans.

