Federica Brignone, engagée dans une course contre la montre pour les JO-2026 (6-22 février) après sa grave blessure à la jambe gauche, a réintégré l'équipe d'Italie pour des entraînements, selon des images diffusées dimanche par la Fédération italienne (Fisi).

Federica Brignone reprend l’entraînement avec l’équipe d’Italie. KEYSTONE

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des Championnats d'Italie, la N.1 mondiale de l'hiver dernier avait rechaussé ses skis pour la première fois fin novembre.

Selon la presse italienne, elle pourrait maintenant faire son retour en compétition lors du slalom géant de Kronplatz, en Italie, le 20 janvier.

«Fede», 35 ans, a dominé la concurrence l'hiver dernier en s'offrant le globe de N.1 mondiale, dix victoires en Coupe du monde et un sacre mondial en géant.

La Valdotaine a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique. Elle sera l'une des quatre porte-drapeaux de la délégation italienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO-2026 le 6 février.

