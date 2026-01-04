  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin À quelques semaines des JO, Federica Brignone retrouve les skis

Melchior Cordonier

4.1.2026

Federica Brignone, engagée dans une course contre la montre pour les JO-2026 (6-22 février) après sa grave blessure à la jambe gauche, a réintégré l'équipe d'Italie pour des entraînements, selon des images diffusées dimanche par la Fédération italienne (Fisi).

Federica Brignone reprend l’entraînement avec l’équipe d’Italie.
Federica Brignone reprend l’entraînement avec l’équipe d’Italie.
KEYSTONE

Agence France-Presse

04.01.2026, 17:06

04.01.2026, 17:09

Victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des Championnats d'Italie, la N.1 mondiale de l'hiver dernier avait rechaussé ses skis pour la première fois fin novembre.

Selon la presse italienne, elle pourrait maintenant faire son retour en compétition lors du slalom géant de Kronplatz, en Italie, le 20 janvier.

«Fede», 35 ans, a dominé la concurrence l'hiver dernier en s'offrant le globe de N.1 mondiale, dix victoires en Coupe du monde et un sacre mondial en géant.

La Valdotaine a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique. Elle sera l'une des quatre porte-drapeaux de la délégation italienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO-2026 le 6 février.

Archive sur Federica Brignone

Federica Brignone : «Mon challenge, revenir sur les skis et non soulever des trophées»

Federica Brignone : «Mon challenge, revenir sur les skis et non soulever des trophées»

La meilleure skieuse de la saison passée en Coupe du monde est en plein doute ! Blessée à une jambe, l'Italienne ne sait pas si elle pourra de nouveau skier. En gardant le moral qu'on lui connaît, elle avance petit à petit dans ce nouveau challenge.

03.10.2025

Les plus lus

Vingt-quatre des 40 victimes identifiées
Le résumé des faits connus ce dimanche
Hôpital de Sion : des journalistes auraient tenté d’entrer dans les chambres
Les écoles fermeront lors du deuil national
Washington prêt à travailler avec les dirigeants vénézuéliens
Un politicien UDC lucernois était présent à un mariage néonazi