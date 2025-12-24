À seulement 16 ans, la «Shakira du ski» va «réaliser son rêve»

Giada D'Antonio fait sensation pour sa première saison professionnelle en ski alpin. La jeune Italienne de 16 ans originaire du sud du pays va désormais faire ses débuts en Coupe du monde. Dans un entretien accordé à nos collègues alémaniques de blue News, elle explique comment elle est passée de Naples au Cirque blanc.

Giada D'Antonio, jeune skieuse talentueuse de 16 ans, fera bientôt ses débuts en Coupe du monde. bild: instagram/giadadantonio_/

Le 19 novembre dernier, une petite sensation a eu lieu au Schilthorn. Lors de sa toute première course professionnelle, Giada D'Antonio, partie avec le dossard 82, a remporté le slalom, en catégorie FIS, empêchant la Suisse de terminer aux 12 premières places. Le lendemain, Giada d'Antonio a prouvé que son triomphe n'était pas le fruit du hasard en signant une nouvelle victoire avec le dossard 63, devançant cette fois 13 Suissesses.

blue News s'est entretenu la semaine dernière avec l'Italienne et lui a demandé si elle était elle-même étonnée d'avoir pu remporter ses deux premières courses professionnelles. «Non, je n'ai pas été complètement surprise par mes résultats», a répondu D'Antonio avec assurance, expliquant qu'avec un numéro de dossard élevé, cela avait déjà été difficile : «Le parcours était en mauvais état, mais les conditions étaient aussi très changeantes». Elle ne s'attendait toutefois pas à gagner les deux courses.

Lors de sa deuxième victoire, D'Antonio était même déjà en tête à mi-parcours, mais elle n'était pas particulièrement nerveuse pour autant. «Pour être honnête, j'étais déjà beaucoup plus calme dans la deuxième course et je me sentais plus forte», a déclaré la jeune fille de 16 ans.

«Je m'inspire de Mikaela Shiffrin»

En l'espace d'un mois, la vie de D'Antonio n’a cessé d’être bousculée. Elle a notamment été convoquée à Copper Mountain en Nor-Am Cup, l'équivalent nord-américain de la Coupe d'Europe. «En ce moment, les choses évoluent très vite pour moi, je ne pensais pas être sélectionnée pour les courses aux Etats-Unis», a déclaré D'Antonio, qui s'est classée 11e et 13e dans les deux géants - à nouveau avec des dossards très élevés.

Interrogée la semaine dernière par Blue News sur ses projets d'avenir, la jeune fille de 16 ans avait un objectif clair : «Je croise les doigts et j'espère que je pourrai peut-être faire mes débuts en Coupe du monde dès cette saison». D'Antonio ne se doutait pas encore que ce rêve allait se réaliser très rapidement, puisque l'Italienne a été convoquée par la Fédération italienne des sports d'hiver (FISI) pour le slalom de la Coupe du monde qui aura lieu le 28 décembre à Semmering. D'Antonio ne passera donc pas par la case Coupe d'Europe et affrontera directement aux meilleures skieuses du monde.

Elle pourra ainsi se mesurer à son idole, bien que séparées par de nombreux numéros de dossard : «Je m'inspire de Mikaela Shiffrin. Ce n'est certes pas une surprise, mais je la considère comme la plus grande.»

Mikaela Shiffrin est un excellent modèle pour Giada D'Antonio. KEYSTONE

Du Vésuve à la Coupe du monde de ski

L'histoire de D'Antonio est d'autant plus impressionnante lorsqu'on connaît ses origines. Elle est née à Naples, d'un père dentiste italien et d'une mère colombienne et équatorienne. Elle vit à San Sebastiano al Vesuvio, situé au pied du volcan Vésuve, et est membre du ski-club Vesuvio. Alors, comment passe-t-on du Vésuve à la Coupe du monde de ski alpin ? «Quand j'étais toute petite, j'ai commencé à skier avec mon père, ça a toujours été un hobby pour lui».

D'Antonio explique qu'elle a toujours eu une passion pour le ski. Bien qu'elle ait également pratiqué d'autres sports comme la natation et le patinage durant son enfance, le ski a toujours été son sport préféré. «Bien sûr, ce n'est pas facile, car pour réaliser mes rêves, j'ai dû partir très tôt de la maison», a reconnu l’athlète de 16 ans pour expliquer sa décision difficile de miser sur le ski alpin en tant qu'Italienne du Sud.

Elle a participé à des courses dès sa plus tendre enfance, a franchi tous les échelons juniors et garde un souvenir précis d’une course qu'elle a remportée à l'époque : «J'ai reçu un prix spécial, mais j'ai pleuré parce que je voulais un autre prix, celui qui était destiné aux deuxième et troisième places».

Jusqu'à présent, D'Antonio s'est distinguée en tant que technicienne et n'a couru qu'en slalom et en géant. Pourtant, elle voit déjà plus loin: «Pour le moment, je me concentre sur ces deux disciplines, mais je pense qu'à l'avenir, je pourrais essayer de concourir dans plusieurs disciplines pour être plus polyvalente.»

Les médias parlent déjà d’elle comme la «Shakira du ski»

D'Antonio n'a certes disputé que 11 courses professionnelles dans sa vie, mais ses débuts fulgurants sur le Cirque blanc ont fait déjà beaucoup de bruit, même en dehors de l'Italie. Le journal autrichien «Krone» la qualifie ainsi de «Shakira du ski», en référence aux origines de sa mère.

Et la jeune fille de 16 ans sait déjà parfaitement se mettre en valeur. Sur Instagram, elle compte déjà plus de 14’000 followers. En tant que jeune skieuse, est-il important de se construire aussi une image de marque ? «Oui, c’est quelque chose à envisager pour l’avenir, mais pour l’instant, je publie simplement ce qui me passe par la tête. Tout à fait normalement. Je suis moi-même surprise d’avoir autant d’abonnés», a expliqué D'Antonio.

Mais pour l'instant, elle veut surtout faire sensation sur les pistes de ski. Notamment le 28 décembre, lors de ses débuts en Coupe du monde à Semmering. Va-t-elle alors à nouveau surprendre pour son entrée dans la cour des grandes ?

