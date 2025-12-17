  1. Clients Privés
Val Gardena Un triple rendez-vous avec l’histoire pour Marco Odermatt 

ATS

17.12.2025 - 14:59

Le Nidwaldien Marco Odermatt sera au départ dès jeudi pour les épreuves de Coupe du monde de Val Gardena. En Italie, la star du ski suisse aura l'occasion de rejoindre Alberto Tomba et ses 50 succès.

Dès jeudi, Marco Odermatt aura l'occasion de rejoindre Alberto Tomba et ses 50 succès en Coupe du monde.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.12.2025, 14:59

Jeudi à 11h45, les spécialistes de la vitesse s'élanceront sur la Saslong pour une descente, avant le super-G de vendredi (11h45) et une 2e descente samedi (11h45). Toujours en quête d'un 50e succès pour égaler l'Italien Alberto Tomba, spécialiste du géant et du slalom dans les années 90, Odermatt se présentera dans les Dolomites dans la peau du favori.

Monney et Von Allmen en quête d'un podium

Le skieur d'Hergiswil a en effet remporté la première descente de la saison à Beaver Creek, et s'était imposé lors de celle disputée à Val Gardena en 2024. Après dix courses, il possède déjà plus de 200 points d'avance sur son plus proche poursuivant au classement général de la Coupe du monde, le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Beaver Creek. Irrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !

Beaver CreekIrrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !

Si «Odi» arrive en terre transalpine confiant, le reste des talents de l'équipe de Suisse masculine de vitesse ne sont pas encore montés sur le podium en ce début de saison. Le champion du monde de descente bernois Franjo Von Allmen a échoué à la 4e place lors de la descente disputée dans le Colorado.

Le Fribourgeois Alexis Monney, médaillé de bronze aux Mondiaux en descente, a terminé à la 9e place dans cette même épreuve. Le Grison Stefan Rogentin, auteur de trois top 8 cette saison en vitesse, et le Valaisan Justin Murisier seront également au départ de la Saslong jeudi.

Super-G de Beaver Creek. Les Suisses en colère : «La course n’était pas du tout régulière»

Super-G de Beaver CreekLes Suisses en colère : «La course n’était pas du tout régulière»

