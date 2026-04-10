Depuis mardi, des bambins âgés entre 2,5 et 5 ans dévalent les pistes de la station de Villars-sur-Ollon (VD).

A Villars, un championnat du monde de ski pour les tout-petits – Gallery Les jeunes skieurs pouvaient participer à trois courses. Photo: KEYSTONE L'Ecole suisse de ski, les remontées mécaniques et les hôteliers de la station se sont associés pour cette première édition. Photo: KEYSTONE A Villars, un championnat du monde de ski pour les tout-petits – Gallery Les jeunes skieurs pouvaient participer à trois courses. Photo: KEYSTONE L'Ecole suisse de ski, les remontées mécaniques et les hôteliers de la station se sont associés pour cette première édition. Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au programme de ces jeunes skieurs: des entraînements, puis trois compétitions de slalom géant, slalom combiné et slalom parallèle adaptées à leur âge. Un classement sera établi après chaque course, puis un classement général couronnera un ou une «champion/ne du monde» pour chaque catégorie.

L'Ecole suisse de ski, les remontées mécaniques et les hôteliers de la station se sont associés pour lancer les premiers championnats du monde des tout-petits, écrivent-ils dans un communiqué. Ces «Little Rockets World Championships» se terminent samedi avec la remise des prix, une cérémonie de clôture et une mini-disco.

L'événement vise à renforcer l'attractivité de la station pour les familles durant les vacances de Pâques, une période où les pistes sont souvent moins fréquentées. Selon les organisateurs, c'est le moment idéal pour skier avec de jeunes enfants, grâce aux températures douces et à l'affluence modérée. Le domaine skiable est ouvert jusqu'au 12 avril.