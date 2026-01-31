  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sur la victoire de Malorie Blanc «Dès demain nous devons nous remettre à travailler durement»

ATS

31.1.2026 - 18:31

Stefan Abplanalp n'a pas tari d'éloges sur le succès de sa protégée Malorie Blanc, le premier depuis son retour en tant qu'entraîneur de l'équipe de Suisse féminine de vitesse en avril 2025. Celle-ci était sevrée de victoire depuis celle de Lara Gut-Behrami lors du super-G des finales de Sun Valley en mars dernier.

L’embrassade entre Stefan Abplanalp et sa protégée.
L’embrassade entre Stefan Abplanalp et sa protégée.
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.01.2026, 18:31

31.01.2026, 19:31

«C'est une super histoire pour Malorie que de remporter sa première course de Coupe du monde à la maison, ici à Crans-Montana! Elle a montré qu'elle pouvait gagner, même s'il ne faut pas attendre cela de sa part à chaque course», s'est exclamé d'entrée le Bernois après la victoire de la skieuse d'Ayent au super-G de Crans-Montana.

Super-G de Crans-Montana. Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !

Super-G de Crans-MontanaÉblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !

«Malo» lancée vers Cortina

«C'est bien sûr une belle récompense aussi pour tout le travail du staff, des entraîneurs, du serviceman... En fait, pour toutes celles et ceux qui ont participé à obtenir ce fantastique résultat», a-t-il poursuivi, tout en calmant les ardeurs: «Cela fait du bien à toute l'équipe, mais il est très important que nous gardions les pieds sur terre malgré la joie que nous avons ressentie.»

Super-G de Crans-Montana. «Je ne contrôle plus grand-chose» - Malorie Blanc décroche la lune

Super-G de Crans-Montana«Je ne contrôle plus grand-chose» - Malorie Blanc décroche la lune

Car même si Malorie Blanc peut désormais nourrir des ambitions légitimes pour les Mondiaux de l'an prochain qui se dérouleront sur cette même piste, l'objectif actuel est olympique. «Dès demain (dimanche), nous devons nous remettre à travailler durement. +Malo+ doit maintenant continuer sur sa lancée vers les courses olympiques de Cortina», a confirmé Abplanalp.

«Travailler sans tomber dans l'euphorie»

«Du côté des coaches, nous devons réussir à nouveau à faire en sorte de reproduire à Cortina ce qui nous a permis de l'emporter aujourd'hui (samedi). Continuer à travailler sereinement sans tomber dans l'euphorie, c'est le plus important», a martelé le Bernois.

Super-G de Crans-Montana. Après la débâcle de la descente, les dames repartent au combat

Super-G de Crans-MontanaAprès la débâcle de la descente, les dames repartent au combat

Sur la performance du jour de la Valaisanne, Stefan Abplanalp n'a pas été avare en compliments: «Malorie a su garder du rythme tout au long de la course, ce qui lui a permis de faire la différence dans une partie basse moins technique. Pour l'emporter aujourd'hui, il fallait combiner les longues courbes, les parties de glisse et garder une certaine finesse, ce qu'elle a parfaitement exécuté».

Au vu de la performance collective des Suissesses depuis le début de la saison, l'entraîneur a admis que cette victoire pouvait «surprendre». «Pourtant, vous (ndlr: les journalistes) et toute l'équipe d'entraîneurs ont cru en elle, n'est-ce pas? C'est évident, et aujourd'hui (samedi), elle en était encore plus consciente: si elle réussissait une course où tout se passait bien, elle pouvait gagner», s'est-il félicité.

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Les plus lus

Delémont : le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire
A Lutry, une marche pour rendre hommage et réclamer justice
Thriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !
10'000 Danois dénoncent les propos de Trump sur l'Afghanistan
Une nouvelle tempête hivernale s'abat sur les Etats-Unis
«C’est une déception personnelle mais je ne vais pas venir pleurer dans les médias»